Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönem içinde yine tek dayanağımız milletimizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki dönem içinde yine tek dayanağımız milletimizdir, milletimizden alacağımız destektir." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. Olağan İl Kongrelerinde canlı bağlantı üzerinden konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hukuki altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin oturduğu temelleri güçlendirerek, üretimi ve istihdamı artırarak, salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasi ve kalkınma mücadelemizin önünde set kuramayacaklarını görenler, son 7 yıldır ellerindeki tüm kozları sahaya sürdüler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki tüm zorluklara rağmen doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her karışıyla ülkemizi geliştirme, büyütme, güçlendirme, zenginleştirme mücadelemizde yeni bir dönem başlattık." ifadesinde bulundu.