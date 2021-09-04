Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Yıldız'ın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede vefat eden Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı Kurucusu, Güneysu Merkez Camii emekli vaizi Osman Yılmaz’ın cenazesine katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra oğlu Bilal Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize Valisi Kemal Çeber ile çok sayıda vatandaş katıldı. Erdoğan cenazede Yılmaz’ın yakınlarına başsağlığı diledi.

"Osman Hocamızın özellikle hizmetlerine şahidim"

İl Müftüsü Naci Çakmacı'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası konuşan Erdoğan, Yılmaz ailesine sabırlar dileyerek, “İlçemize çok büyük hizmetleri, gayretleri olan, özellikle devlete hizmete gayretleriyle gerçekten nam salmış bir hocamızı hakka uğurluyoruz.

Önünde bulunduğumuz camimizin yapımında ben Osman Hocamızın özellikle hizmetlerine şahidim.

Camimizin yapımında Osman Hocamızın kapı kapı nasıl dolaştığını bilirim. Gerek yetiştirdiği talebeleri gerek şurada verdiği gayretlerinin şahidiyim. Aynı ilçenin birer evladı olması hasebiyle de bugün en azından cenaze namazında bulunmak bizlere de nasip oldu.

Rabbim bizleri sevgili habibinin sancağı altına buluşmayı nasip eylesin. Tüm aileye özellikle şahsım ve ailem, milletim adına sabırlar niyaz ediyorum” dedi.