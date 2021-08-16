Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Toplantıda, Afganistan'da yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar ile bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.