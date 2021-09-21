Cumhurbaşkanı Erdoğan: Paris İklim Anlaşması'nı önümüzdeki ay Meclisimizin onayına sunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Aşı milliyetçiliğinin sürdürülüyor olması yüz kızartıcı"

Geride bıraktığımız iki yılda sancılı dönemler geçirdik. Koronavirüs salgını dolayısıyla 4,6 milyon insanımızı kaybettik. On milyonlarca insanın virüsün pençesinde kıvrandığı bir dönemde, aşı milliyetçiliğinin halen sürdürülüyor olması, insanlık adına yüz kızartıcıdır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu güçlendirilmeli. Türkiye olarak üzerimize düşeni yerine getirmeye devam edeceğiz.

"TURKOVAC’ı tüm insanlığın istifadesine sunacağız"

Yerli aşımız TURKOVAC’ı yakın zamanda milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağımızı ifade etmek istiyorum.

"Yeni göç dalgalarını karşılamaya tahammülümüz yok"

Uluslararası toplum bir 10 yıl daha Suriye krizinin devam etmesine izin veremez. Bölgedeki terör örgütleri arasında ayrım yapılması, bunların taşeron olarak kullanılması kabul edilemez. Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ülke olarak, artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız, ne de tahammülümüz vardır. Afganistan'daki gelişmeler nedeniyle yeni göç dalgasıyla karşı karşıyayız. Tüm paydaşlar üzerine düşeni yapmalı.

"Filistin halkına zulüm sürdükçe Orta Doğu'ya istikrar gelmez"

(İsrail-Filistin ihtilafı) Barış süreci ve iki devletli çözüm vizyonu, daha fazla gecikmeksizin yeniden canlandırılmalıdır. Filistin halkına zulüm sürdükçe Orta Doğu'ya istikrar gelmez.

"Kıbrıs Türk halkının eşit hakları tescil edilmeli"

Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip Türkiye'yi bölgede yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır. Kıbrıs Türk halkının eşit hakları tescil edilmeli.

"Uygur Türklerinin temel hakları korunmalı"

Çin'in toprak bütünlüğü perspektifinde Müslüman Uygur Türklerinin temel haklarının korunması hususunda daha çok çaba gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz.

"Dünya iklim değişikliği kaynaklı göçe hazır değil"

Dünya iklim değişikliği kaynaklı göçe hazır değil. Her fırsatta dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' tespitini, iklim değişikliği hususunda da tekrarlıyoruz. Yeryüzüne kim en çok zararı verdiyse, doğal kaynakları kim vahşice sömürdüyse, iklim değişikliğiyle mücadeleye en büyük katkıyı da onlar yapmalıdır. İklim değişikliğinde sorumlu ülkeler elini taşın altına koymalıdır.

Paris İklim Anlaşması

Paris İklim Anlaşması'nı, yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde, önümüzdeki ay Meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz.