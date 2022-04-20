Cumhurbaşkanı Erdoğan, Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Konuştu!

Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılarla yüreklerimiz bir kez daha dağlandı diyen Erdoğan İsrail'den görüştüğümüz her yetkiliye Kudüs'ün statüsü konusundaki hassasiyetimizi söyledik, sürdürüyoruz” sözlerine yer verdi.

Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılarla yüreklerimiz bir kez daha dağlandı. İsrail'den görüştüğümüz her yetkiliye Kudüs'ün statüsü konusundaki hassasiyetimizi söyledik, sürdürüyoruz. Kudüs ve Filistin'in diğer bölgelerinde zulme rıza göstermeyiz. İsrail ile ilişkilerimiz yaşananlara göz yumacağımız anlamına gelmiyor. Tarihimizin, inancımızın gereğini yerine getireceğiz. Tüm dünya sessiz kalsa bile biz itirazımızı en yüksek sesle dile getireceğiz.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Pençe-Kilit Operasyonu’na da değinerek “Operasyonun amacı ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır. Bu harekata katılan kahraman askerlerimize başarılar diliyorum” dedi

PKK'nın üslenme ve hazırlık olarak kullandığı bölgelere kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Pençe-Kilit Operasyonunun amacı ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır. Bu harekata katılan kahraman askerlerimize başarılar diliyorum, Rabbim onları korusun. Şehit olan 2 askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Harekat vesilesiyle Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum.