Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe-Kilit Operasyonu terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Hz Ali Camii’ndeki cuma namazının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin, "Şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya müzakerelerine ilişkin soru üzerine, "Sonuç olumlu. Fakat tabii tam istediğimiz gibi mi değil. Ama daha iyi olacak. Ümitsiz değiliz." dedi.