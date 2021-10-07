Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İkili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Putin’in doğum gününü de kutladı.
GÜNDEM 07.10.2021, 11:26
İletişim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de kutladı.
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