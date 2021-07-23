Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize genelinde toplam 550 konut inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şiddetli yağışla birlikte selin vurduğu Artvin ve Rize'de incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Erdoğan, Güneysu'da cuma namazı sonrası halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Sözlerimin hemen başında mübarek Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Bugün iki bayramı bir arada kutluyoruz aynı zamanda cuma. Hem Rizeli hem Artvinli kardeşlerimiz hem de biz bölgemizde yaşanan afetler nedeniyle buruk bir bayram geçiriyoruz. İlçemizde maddi hasarlar oluştu. Geçen hafta meydana gelen sel felaketi ise Rize'mizin genelinde çok ciddi tahribata yol açtı.

Sele kapılan 8 vatandaşımız kaybolurken 5 vatandaşımız da yaralandı. Kaybolan vatandaşlarımızın 6'sının cenazesine ulaşılırken 2 vatandaşımıza ulaşmak için yoğun çaba gösteriliyor.

"Devletin tüm imkanlarını seferber ettik"

Bugüne kadar sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmlet aile ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Artvin Arhavi'deki kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Afet haberini aldığımız andan itibaren devletin tüm imkanlarını seferber ettik.

"Kapanan yolların tamamı açılmıştır"

Şu ana kadar 328'i arama kurtarma olmak üzere 2860 personel ve 705 araç görev yapmıştır. Afetten kapanan 426 yolun hemen tamamı ulaşıma açılmıştır. Afet bölgesinin tamamına su verilmekte olup, içme suyunda, enerjide, haberleşmede, iletişimde herhangi bir sıkıntı yoktur.

"Acil ihtiyaçlar için 18 milyon liralık kaynaktan 3 milyon lirası vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır"

Rize'de selden zarar gören vatandaşlarımıza kira, taşınma ve diğer yardımlar yapılmaya başlanmıştır. Acil ihtiyaçlar için ilimize tahsis edilen 18 milyon liralık kaynaktan toplam 3 milyon lirası vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. Rize merkez, Çayeli, Güneysu ile 119 köyde binaların hasar tespitleri 50 ayrı ekip ile 7/24 esasına göre çalışılarak iki gün içinde tamamlanmıştır.

"Rize'de sel felaketinden etkilenenler için 550 konut inşa edeceğiz"

Rize'de taşkın riski altında 665 yapı tespit edildi. Bu bölgenin boşaltılması sağlanırken, yaraların sarılması için projelerimizi devreye alıyoruz. TOKİ vasıtası ile selden en çok etkilenen 4 ilçede projelerimizi başlattık. Köylerde yöresel köy evlerimizi, merkezde ise konutlarımızı inşa edeceğiz.

İlk etapta Rize genelinde 15 Temmuz'daki sel felaketinden etkilenen ve afet riski altındaki yapılar için toplam 550 konut inşa edeceğiz. Bir sene içerisinde konutlarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturacağız. Selden etkilenen Rizeli Artvinli kardeşlerimiz müsterih olsun. Devletimiz tüm imkanlarıyla kendilerinin yanındadır.