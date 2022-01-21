Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya-Ukrayna barışında arabulucu olabiliriz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Büyük Çamlıca Camii'nin çıkışında gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, açıklamalarının satır başları şöyle;
Rusya-Ukrayna gerilimi
Daha önce de açıklıdığım gibi bir defa Rusya ile Ukrayna arasında bölgede sınır ihlalinden tutunuz herhangi bir yönelik herhangi bir gelişme veyahut bir savaş çıkması, bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur. Bu bölgeyi ciddi manada rahatsız edeceği gibi bugün 40 milyona yakın nüfusu olan Ukrayna ile Rusya'nın burada huzursuzluğun doğmasını Türkiye olarak bizler kabul etmiyoruz. Rusya ile ilişkilerimiz gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Tarihinde olmayan bir sulh içinde
Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri var. Bu siyasi bazda, askeri, kültürel bazda tüm konularda Türkiye-Rusya ilişkileri gelişerek devam ediyor. Ukrayna ile de aynı şekilde iyi. Bu olumlu gelişmeleri biz Rusya-Ukrayna arasında olumsuzluğa dönüşmesini kabullenemiyoruz. Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına bir barışın özellikle hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz. Bu konuda üzerimize düşen görev neyse hazır olduğumuzu daha önce de ifade etmiştim. Şimdi önümde bir Ukrayna ziyareti var. Bu arada belki sayın Putin ile telefonla veya Moskova ziyareti olabilir. Biz bölgede barışın hakim olmasını istiyoruz. Üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız.
Omicron vakalarındaki artış
Omicron daha da olumlu istikamette gelişmelere vesile oldu. Vaka sayılarında artış var fakat olumlu istikamette geçiş de hızlı oluyor. Hastanelerimizde şu anda sıkıntımız yok. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Vatandaşlarımızın da biraz daha dikkatli olmasında fayda var. Elimizden gelen tüm tedbirleri alıyoruz almaya da devam edeceğiz.
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