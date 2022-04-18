Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için yoğun gayret gösterdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezindeki "Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı"nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Aşı hibelerimizi ve tıbbi yardım desteklerimizi sürdüreceğiz"

Küreselleşmeyle beraber birbirimize karşı yükümlülüklerimiz artıyor. Türkiye olarak vatandaşlarımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sağlarken bir yandan da komşu ülkelere yardım ediyoruz. Son iki yılda 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Bugüne kadar 19 ülkeye 6,3 milyon doz aşı hibesi yaptık. Aşı hibelerimizi ve tıbbi yardım desteklerimizi sürdüreceğiz.

"Zelenskiy ve Putin ile telefon görüşmeleri gerçekleştiriyorum"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için yoğun diplomatik gayret gösterdik. Taraflar somut ilerleme kaydetti ancak Buça ve İrpin'den görüntüler, Kramatorsk'ta sivillerin hedef alınması çabalarımıza gölge düşürdü. Zelenskiy ve Putin ile düzenli telefon görüşmeleri gerçekleştiriyorum. İki lideri Türkiye'de buluşturmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz. İki komşumuz arasında önce ateşkesin, ardından da kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en hayırlı işlerden biri olacaktır. Ukrayna'daki gelişmeler Türkiye'nin önemini ortaya koymuştur. İstanbul'daki görüşmelerden taraflar ve uluslararası toplumun mutmain olacağı neticenin alınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

"Terörün tüm çeşitleriyle kesintisiz mücadele yürütüyoruz"

Terörün tüm çeşitleriyle kesintisiz mücadele yürütüyoruz. Terör, ülkemiz ve bölgemiz için tehdit unsuru olmaktan çıkana kadar operasyonlarımıza devam edeceğiz.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta istikrar ve adil sürdürülebilir bir çözüm için çaba harcıyoruz.

"Mescid-i Aksa'da yaşananlar bizim için üzüntü kaynağı"

Mescid-i Aksa'da yaşananlar bizim için üzüntü kaynağı, umarım bunları bir daha yaşamayız. İlk kıblemiz hakkındaki hassasiyetimiz tüm dünyanın malumudur.

Ermenistan'la normalleşme sürecini samimiyetle sürdürüyoruz. Balkanlar'da yeni gerilimin önüne geçilmesi, istikrarın muhafazası için gayret sarf ediyoruz.

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