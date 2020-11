Cumhurbaşkanı Erdoğan sancak töreninde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'daki 105.Topçu Alay Komutanlığı'nda düzenlenen 41.Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'ne katıldı.

"BÜYÜK ONUR DUYUYORUM"

"Böyle bir ordunun başkomutanı sıfatını taşıyor olmaktan daha büyük bir onur yoktur." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, komando birliklerinin milletin gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"ECDADIMIZ NİCE DESTANLAR YAZMIŞTIR"

"Biraz önce milletimizin emaneti olan Tugay Sancağımızı Kurmay Albay Süleyman Akbay'a teslim ettik. Askerlikte sancağın anlamını, önemini, gerektiğinde can pahasına korunması gereken kutlu bir emanet olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz.

Hamdolsun, Türk ordusunun hiçbir birliğinin sancağı son neferi de can vermeden toprağa düşmemiştir. Vatan topraklarında bin yıldır kesintisiz devam eden mücadelemizin her anında, her cephesinde ecdadımız bu anlayışla nice destanlar yazmıştır.

"ŞANLI ECDANIN ŞANLI TORUNLARI..."

Bugün de sizler elde ettiğiniz zaferlerle o şanlı ecdanın şanlı torunları olduğunuzu her gün yeniden ispatlıyorsunuz. Böyle bir ordunun başkomutanı sıfatını taşıyor olmaktan daha büyük bir onur, daha büyük bir mutluluk yoktur.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her unsuru, her askeri kazanılan zaferlerin ve onun şerefinin elbette ayrılmaz bir parçasıdır.

"ÖLÜMÜ KORKUTMANIN NE DEMEK OLDUĞUNU DÜNYAYA GÖSTERDİNİZ"

Dünyaya ölümü korkutmanın ne demek olduğunu gösteren komando birliklerimizin, milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Sizler kararlılığınızla ülkemizin istiklalinin ve istikbalinin en büyük teminatı olduğunuzu cephelerde göstermiş kahramanlarımızsınız.

"DÜŞMANIN KORKUSU, DOSTLARIMIZIN GÜVEN KAYNAĞISINIZ"

Sizler bastığı dağları titreten komandolar olarak, düşmanın ve teröristin korkusu, milletimizin ve dostlarımızın güven kaynağısınız."