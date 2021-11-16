Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanacak. Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir." dedi.

GÜNDEM 16.11.2021, 16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının nüfusu 100 binin üzerindeki 145 büyükşehir, il ve ilçe belediyemizle düzenlediği gençlik festivalimize hoş geldiniz. Yerel yönetimler ve gençlik projeleri yarışmasının ödüllerini vereceğimiz belediyelerimizi ve belediye başkanlarımızı şimdiden tebrik ediyorum. İlkinin açılışını yaptığımız Gençlik Festivalimizin önümüzdeki yıllarda daha da geliştirerek sürdürmeyi ve geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz.

"Yurdun dört bir yanından 100 bin öğrenci Ankara'ya gelecek"

Festival boyunca okulların ara tatile girmesini de fırsat bilerek ülkemizin dört bir yanından 100 bin öğrenci Ankara'ya gelecek ve buradaki etkinliklere katılacak. Böylece gençlerimiz kendileri için yapılan çalışmaları bizzat görme ve içinde yer alma imkanı bulacak. Şehir ziyaretlerimizde ve Millet Kütüphanesi’nde gençlerimizle yaptığımız sohbet toplantılarında aslında çok fazla ortak noktamız olduğunu gördük. Gençlik festivalimizde bu müştereklerimizi bir kez daha müşahede etme imkanı bulacağımıza inanıyorum. Ülkemizdeki tüm gençlerimizin hem eğlenebilecekleri, hem öğrenebilecekleri bu festivale bekliyoruz.  

Bugün burada siyasete gençlik kollarında atılmış, hayatı boyunca tüm mücadelesini gençlerle birlikte vermiş birisi olarak karşınızda bulunuyorum. Gökten zembille siyasete inmedim, gençlik teşkilatlarında siyasete başladım. Belediye başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevlerim boyunca da hep gençlerimize daha güzel bir gelecek bırakacak işler yapmanın gayreti içinde oldum. Geriye dönüp baktığımda 'İyi ki hep gençlerle beraber yol yürümüşüm, iyi ki hep gençler için çalışmışım, iyi ki gençlerin önünü açacak işler yapmışım' diyorum. 'İyi ki hanım kardeşlerimle omuz omuza bu yolları yürümüşüm' diyorum.

Türkiye'nin 2023 hedefleri, demokraside ve ekonomide Cumhuriyet tarihi boyunca birikmiş sorunlarımızı çözmeyi amaçlıyordu. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan spora, enerjiden sanayiye tüm alanlarda kurduğumuz güçlü altyapı bize asıl bundan sonraki vizyonlarımız için lazımdır. Gençlerimize emanet edeceğimiz 2053 vizyonunun ilk adımını işte bu büyük birikimden aldığımız güç ve cesaretle Yeşil Kalkınma Devrimi hedefiyle attık.

"Bizimle beraber gençler 18 yaşında seçme, seçilme hakkını yakaladı"

Türkiye'nin bir sonraki insani ve ekonomik kalkınma eşiği olan 2071 vizyonunu gençler şekillendirecek. Türkiye en büyük gücü ve avantajını çocukları ve gençleri olarak gören bir ülkedir. Avrupa'nın, Amerika'nın ve Asya'nın hızla yaşlanmaya başladığı bir dönemde ülkemiz nüfusunun neredeyse üçte birinin çocuklardan ve gençlerden teşekkül etmesi çok önemlidir. Biz işte bu evlatlarımızı eğitimleriyle, sağlıklarıyla, kültür, sanat ve spor altyapısıyla, istihdamlarıyla geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. Gençlerimiz de çok farklı alandaki başarılarıyla bizleri gururlandırıyor. Göreve geldiğimizde seçme seçilme yaşı 30'du. Bunu önce 25'e sonra 18'e indiren biz olduk. Gençlerin seçme seçilme yaşını biz hazırladık. Bizimle beraber gençler 18 yaşında seçme, seçilme hakkını yakaladı.

2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanarak ülkesi ve kendi geleceği için siyasi irade ortaya koyacak. Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir. Bu bakımdan gençlerimizin hayalleri, beklentileri, düşünceleri tespit ve teklifleri bizim için hayati önemdedir. Türkiye'nin en çok üyesi olan gençlik kolları teşkilatına sahip parti biziz. 

"Sayısız hizmeti gençlerimizin istifadesine biz sunduk"

Geçtiğimiz 19 yılda gençlerimize yaptığımız hizmetleri tek tek anlatmaya kalksak günler yetmez. Bizden önce üniversite sınavına giren her 10 gencimizden sadece biri yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırabiliyordu. Ülkemizi böyle bir dönemden sınava giren her öğrenciye yetecek kapasiteyi oluşturduğumuz günlere getirmemiz bile başlı başına tarihi bir devrimdir. Okul öncesi eğitimden, ilk, orta ve lise seviyesine kadar her alanda benzer atılımları hayata geçirdik. Aynı şekilde, yurt kapasitelerinden burs, kredi miktarlarındaki fevkalade artışa, spor tesislerinden gençlik merkezlerine kadar sayısız hizmeti gençlerimizin istifadesine sunduk.

Bizim gençliğimizin şartları, imkanları ve ihtiyaçlarıyla bugünkü gençlerin beklentilerinin farklı olduğunu elbette gayet iyi biliyoruz. Hatırlayın göreve geldiğimizde harçlardan dolayı sıkıntılar var mıydı? Harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Peki burs ne veriliyordu? 45 liracık. Maalesef Bay Kemal'in olduğu yerde inkardan başka bir şey bulamazsınız. İP'nin olduğu yerde inkardan başka bir şey bulamazsınız. Kardeşlerim bu muhalefet inkarcıdır inkarcı. Onun için 2023'e çok iyi hazırlanmamız lazım. Sizlere inanıyorum, sizlerle 2023'te sandıkları patlatacağımıza inanıyorum.

"Hamdolsun terörü yok ettik"

Türkiye'nin uzun yıllar boyunca sancısını çektiği yokluk, yoksulluk, baskı, zulüm kavga ve çekişme gibi her biri milletimizin enerjisini sömüren günleri geride bıraktık. Bu ülkede terör var mıydı? Güneydoğu, Doğu Anadolu maalesef tamamıyla teröre mahkum edilmiş miydi? Şimdi artık terörü yok ettik. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Besler Deresi'nde terörü yok ettik. Artık Doğu'da, Güney Doğu'da vatandaşlarım gece saatlerinde rahatlıkla sokaklara, mahalleye çıkabiliyor. AK Parti budur, Cumhur İttifakı budur ve güçlenerek yarınlara yürüyoruz.

Bugünün gençleri Cumhuriyet tarihinin demokraside, hak ve özgürlüklerde, ekonomide başta olmak üzere alt yapının her alanında en ileri seviyeye ulaştığı günlerde doğdu büyüdü. Yaşı 40'ın üzerinde olanlar eski Türkiye'nin gerçeklerini bildiği için ülkemizin geldiği yeri daha iyi değerlendirebiliyor.

"Bunlar tekrar ülkenin başına kara bir bulut gibi çökmek için fırsat kolluyor"

Gençlerimiz ise ancak büyüklerinden duydukları, okudukları, filmlerde, dizilerde, kitaplarda, rastgelebildikleri kadarıyla eski Türkiye'yi biliyorlar. Ancak şu gerçeği asla unutmamamız gerekiyor. Yapmak zor, yıkmak kolaydır. Ne diyor Akif? 'Gel yıkalım şu Süleymaniye'yi desen, iki kazma kürek iki de ırgat gerek. Hadi gel yapalım geri şunu desen bir Sinan gerek bir de Süleyman.' Maalesef ülkemizde tüm tarihleri boyunca olduğu gibi bugün de yıkmaktan, engellemekten, yasaklamaktan başka mahareti olmayan bir kesim mevcuttur. Bunlar tekrar ülkenin başına kara bir bulut gibi çökmek için fırsat kolluyor. Belediyelerde kısmi örneklerini gördüğümüz bu zihniyetin hırsından, kibrinden, nobranlığından Allah ülkemizi muhafaza eylesin.

Gençlerimizden işte böyle bir duruma kesinlikle izin vermemelerini istiyorum. Karşımıza geçip hükümeti eleştirenlere, bizi eleştirenlere, belediyelerimizi eleştirenlere şöyle bir bakın. Eğer bunlar ülkeyi veya şehirlerimizi bizden daha iyi yönetebilecek birikime, projeye, plana, programa, ahlaka, dirayete sahipse karar elbette sizindir. Ama hayatında tuğla üstüne tuğla koymamış, ülkesine de şehrine de herhangi bir hizmeti, hayrı dokunmamış olanların eleştirilerinin boş teneke gürültüsünden ibaret olduğunu asla unutmayın. Eser ve hizmet siyasetiyle konuşanlar ile yalan iftira, kin ve nefretten başka sermayesi olmayanları en iyi sizlerin ayırt edeceğine inanıyorum.

Tarih boyunca toplumların taşıyıcı dinamikleri hep gençler olmuştur. Gençlik öyle bir enerjidir, öyle bir güçtür ki, hiç bir baskı hiç bir engel onu durduramaz. Yakın tarihimizde bunun sayısız örneği var. Çanakkale Savaşı, bu ülkenin gençlerinin yedi düvele meydan okuyuşunun destanıdır. 

Bizim ihtiyacımız olan kuşak Z kuşağı, Y kuşağı değil, TEKNOFEST kuşağıdır. Biz gençleri harflerle, kuşaklarla bölmüyoruz, A'sından Z'sine hepsini de kucaklayacak eserlerle, hizmetlerle, çalışmalarla bütünleştiriyoruz.

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