Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesine gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan selin vurduğu Rize ve Artvin'e gidiyor. Erdoğan'ın, sel bölgesinde ve kriz merkezinde inceleme yapması bekleniyor.
GÜNDEM 23.07.2021, 10:56 23.07.2021, 11:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'ye yapacağı ziyaret kapsamında ilk olarak Güneysu Merkez Camii'nde Cuma namazı kılacak.
Erdoğan, namaz sonrasında Rizelilere seslenecek.
Selin vurduğu bölgede incelemelerde bulunacak olan Erdoğan, AFAD koordinasyon merkezindeki toplantıya da başkanlık edecek. Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrasında açıklama yapması bekleniyor.
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