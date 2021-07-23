Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesine gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'ye yapacağı ziyaret kapsamında ilk olarak Güneysu Merkez Camii'nde Cuma namazı kılacak.

Erdoğan, namaz sonrasında Rizelilere seslenecek.

Selin vurduğu bölgede incelemelerde bulunacak olan Erdoğan, AFAD koordinasyon merkezindeki toplantıya da başkanlık edecek. Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrasında açıklama yapması bekleniyor.