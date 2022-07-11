Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soykırımın unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa'da hala evlatlarının ve yakınlarının akıbetini öğrenmeye çalışan mağdurlar varken, soykırımda rolü olanların samimi bir yüzleşme yerine kendilerini aklama yarışına girmelerini insanlık adına utanç verici bulduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın 27. yılında eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma törenine yazılı mesaj gönderdi.

Mesajı, törene katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş okudu.

Erdoğan, mesajında, "İnsanlık onurunun ayaklar altına alındığı, Avrupa tarihinin kara lekesi olan Srebrenitsa soykırımının 27. yıl dönümünde, Boşnak kardeşlerimizin yaşadığı acıları yeniden kalplerimizde hissediyoruz. 27 yıl sonra bugün ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Şehitlerimizin kederli yakınlarına ve Boşnak kardeşlerimize şahsım ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Soykırımın üzerinden çeyrek asırdan fazla süre geçse de acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Ortaya çıkartılan her toplu mezar, ebedi istirahatgahına uğurladığımız her şehitle birlikte acımız ve hüznümüz de büyümektedir.

"Soykırımda rolü olanların kendilerini aklama yarışına girmeleri insanlık adına utanç vericidir"

Hala evlatlarının ve yakınlarının akıbetini öğrenmeye çalışan mağdurlar varken, soykırımda rolü olanların samimi bir yüzleşme yerine kendilerini aklama yarışına girmeleri ise insanlık adına utanç vericidir. Soykırım suçunu önemsizleştirmeyi hedefleyen, Boşnak kardeşlerimizin acılarını görmezden gelen, şehitlerimizin aziz hatıralarını inciten bu tür adımları kabul etmiyor, esefle karşılıyoruz.

Bosna Hersek’in, toprak bütünlüğü dahilinde, güçlü ve müreffeh bir ülke olarak varlığını sürdürmesi, Srebrenitsa’da ve Bosna-Hersek’in diğer bölgelerinde kaybettiğimiz şehitlerimize karşı borcumuzdur. Türkiye bu anlayışla Bosna Hersek’in güvenliği, esenliği ve aydınlık geleceği için gereken her türlü desteği sağlamaktadır.

Hiç şüphesiz huzurlu ve müreffeh Bosna-Hersek’in teminatı yetişmekte olan genç nesildir. Bosnalı gençler gayretleriyle başarılarıyla geçmişi unutmadan geleceği inşa etmedeki kararlılıklarıyla ülkelerine de umut kaynağı olmaktadır. Türkiye, diğer alanlarda olduğu gibi Bosna-Hersek’in eğitim altyapısının geliştirilmesine yönelik katkılarını da sürdürmektedir.

Nasıl tarih boyunca Boşnak kardeşlerimizin iyi ve kötü günlerinde yanında olduysak, inşallah bundan sonra da tüm imkanlarımızla Bosna-Hersek’e sahip çıkmaya devam edeceğiz. Özellikle 27 yıl önce tüm dünyanın ve Avrupalı askerlerin gözü önünde işlenen soykırımın unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz.

Bu düşüncelerle aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gözü yaşlı annelerine, yakınlarına ve tüm Bosnalı kardeşlerime sabr-ı cemil diliyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor, her birinize şahsım ve milletim adına en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum."