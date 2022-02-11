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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci çok rahat atlattım aşının faydası oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs sürecine ilişkin, "Bu süreci diyebilirim ki çok rahat atlattık. Tabiki bunda aşının faydası muhakkak oldu" dedi.

GÜNDEM 11.02.2022, 15:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci çok rahat atlattım aşının faydası oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Çamlıca Camii'nin çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Öncelikle ilgi ve alakanıza çok teşekkür ediyorum. Bu süreci diyebilirim ki çok rahat atlattık. Tabiki bunda aşının faydası muhakkak oldu. Ben, iki Snovac üç de Biontech oldum. Bu aşıların tesiri ile de hamdolsun rahat bir şekilde ve kısa bir zamanda geçirmiş oldum. Yani 4-5 gün içerisinde aslında biz negatife döndük. Cuma ile birlikte halkımla bütünleşeyim istedim.

"Çalışmaları evimde yürüttüm"

Pazartesi nasip olursa Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir seyahatim olacak. Şu an itibarıyla süreç içerisinde ne kırgınlık, ne yorgunluk, bitkinlik olmadı. Evimde de çalışmalarını uluslararası, ulusal hepsini aynı şekilde yürüttüm. Ankara'da arkadaşlarımla olamadım fakat İstanbul'dan Ankara'ya sürekli video konferansla olsa da irtibatı sürdürdük. Geçen hafta cumartesi günü Zonguldak'taki tünellerin açılışına yine buradan katıldım. Tabi muhteşem eser meydana geldi. Adına yakışır oldu, Teoman hocamız Allah rahmet eylesin bambaşka bir isimdi. 

Eşimin rahatsızlığı benden bir gün sonra başladı. Fakat henüz atlatamadı ve şu anda da bütüm tedbirlere devam ediyor. Fakat rahatsızlığı inanıyorum ki pazartesi gününe kadar dua ediyorum atlatır. Çünkü seyahate birlikte gitmek gerekiyor O beni yalnız bırakmaz.

Bir Rusya-Ukrayna krizi var onunla ilgili attığımız adımlar var. Ukrayna ziyaretimizden sonra Türkiye'yi takip eden ülkeler var. Onlarla da görüşmeleri yürüttük. Azerbaycan ile ilgili gelişmeler olumlu seyrediyor. Dünyadan tabi kopuk bir siyaset veya liderlik olmaz. Dünyayı da yakından takip ediyoruz. 

Muhalefetin spekülatif, elektrik ve doğal gaz konusundaki gayretlerini de boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil. Batıda şu anda elektrik fiyatları doğalgaz fiyatları nerelerde bizde ise biz vatandaşımızı rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü indirimi uyguladık ve uygulamaya devam ediyoruz. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz.

Herşeyden önce dün akşam özel kalemden bizi arayan, bize mesajlarını gönderen 400'e yakın mesaj vardı. Onları şöyle bir gözden geçirdim büyük ihtimal hepsine döneceğim. Dünya liderleri de aynı şekilde. Bu tabi aramızdaki ilişkilerin ne denli sağlam olduğunun göstergesi.

Ayrıntılar gelecek...

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #aşı #negatif #Covid19
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