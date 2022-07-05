banner86

banner85

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridoru konusunda görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Karadeniz tahıl koridoru konusunda konuşan Erdoğan, "Bir hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız" dedi.

GÜNDEM 05.07.2022, 21:04 05.07.2022, 21:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridoru konusunda görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Draghi, düzenlenen törenin ardından baş başa görüştü ve Türkiye-İtalya Üçüncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısı'na başkanlık etti.

Erdoğan ile Draghi, zirvenin ardından anlaşmaların imza töreni ile basın toplantısına katıldı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar: 

"Bugün stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz, dostumuz İtalya ile 3’üncü Hükümetlerarası Zirve Toplantımızı icra ettik. 2008 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz Hükümetlerarası Zirve Toplantıları ilişkimizin kapsamlı biçimde ele alındığı en üt düzey platformu temsil ediyor.

"İlişkilerimizin kurumsallaşmasını pekiştirecek 9 anlaşma imzaladık"

İş birliği imkanlarını geliştirilmesi üzerinde durduk. 2 Akdeniz ülkesi olarak hem bölgesel hem küresel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Az önce şahit olduğunuz üzere birçok alanda ilişkilerimizin kurumsallaşmasını pekiştirecek 9 anlaşmayı imzaladık.

Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz hamdolsun her geçen gün gelişiyor. Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 34’lük artışlar rekor seviyenin üzerine çıktı. İkili ticaretmizin bir özelliği de dengeli olmasıdır. Mevcut rakamlar bu sene 25 milyar dolar eşiğii rahatlıkla aşacağımızı gösteriyor. Türkiye-İtalya ekonomi ve ticaret ortak komitesinin 3’üncü toplantısını ve İş Forumu’nu sene içerisinde düzenlemenin bu açıdan yararlı olacağı konusunda da mutabıkız. Şirketlerimizi iş birliklerini arttırmaları ve karşılıklı yatırımlarda bulunmaları yönünde teşvik etmeye devam edeceğiz.

"Türkiye AB için ne denli önemli olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur"

Değerli basın mensupları, İtalya ile tesis ettiğimiz askeri savunma ilişkileri ve savunma sanayii iş birliğimiz ayrı bir önem taşıyor. Bu alandaki ilişkilerimizi daha da derinleştirmenin müşterek menfaatimize olduğu noktasında hemfikiriz. Gündemimizde terörle mücadelede iş birliği olarak ayrıca önemli bir yer tutuyor. Bu kapsamda İtalya’dan beklentilerimizi kıymetli dostumlar ikili görüşmede paylaştım. Sayın Başbakan ile göçün idaresi ve yasadışı göçle mücadele konularını da ele aldık. Bu alandaki iş birliğimizi istişareler ve ortak projelerle güçlendirmek istiyoruz. Halklarımız arasındaki yakın ilişkilerin pekiştirilmesini teminen eğitim ve kültür alanında atılabilecek adımları görüştük. Bunların en önemlisi de Türk-İtalya Üniversitesi’nin kurulması girişimidir.

Sayın Başbakan ile Türkiye-AB ilişkileri de değerlendirdik. İtalya’nın bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik desteği için kendilerine teşekkür ettim. Bölgemizdeki gelişmeler, Türkiye’nin AB için pek çok alanda ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez daha ortaya koymuştur. Esas olan bu aşamada Türkiye’nin üyelik perspektifinin güçlendirilmesidir. İtalya, Türkiye’nin üyeliğinin Avrupa’ya sağlayacağı katma değerin bilincindedir. Bu desteğin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Özellikle de Zirve vesilesiyle Ukrayna krizini de ayrıntılı biçimde ele aldık. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere sürecine geri dönülmesi ve Ukrayna tahılının Karadeniz’den ihracına yönelik BM planı hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Başbakan ile ayrıca Libya başta olmak üzere diğer bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk.

İtalya enerji alanında önemli bir ortağımızdır. Görüşmelerimizde Karadeniz’deki Sakarya gaz sahasında deniz altı boru döşemesindeki iş birliğimiz dahil, enerji güvenliğine dahil ortak proje ve çıkarlara değindik."

"Karadeniz tahıl koridoru çok büyük önem ifade ediyor"

Ukrayna-Rusya savaşı kaynaklı tahıl sorunu ve ihracatı konusundaki duruma ilişkin bir soruya Erdoğan şöyle cevap verdi:

"Özellikle Karadeniz tahıl koridoru çok büyük önem ifade ediyor. Konuyla ilgili olarak gerek Sayın Putin’in gerek Sayın Zelenskiy’in, her iki liderin de yaklaşımları önem arz ediyor. Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Zira bu tahılın dünyaya ulaşımı söz konusu. Örneğin bizim şu anda bu konularda sıkıntımız yok fakat dünyada özellikle Afrika’da ciddi sıkıntı söz konusu. Ve bizler bu konuda her iki lidere de aracı olmaya ve bunu BM çatısı altında Sayın Guterres ile görüşmek suretiyle de devam ettirelim istiyoruz. Bir hafta 10 gün içinde de görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız."

"SAMP-T konusunda artık imza safhasına gelelim istiyoruz"

"İtalya-Fransa-Türkiye arasında SAMP-T hava savunma sistemi konusunda somut bir adım bekleniyor mu” sorusuna "SAMP-T konusunda artık imza safhasına gelelim istiyoruz. Çünkü bizim savunma sistemlerimiz için de bu, büyük önem arz ediyor" sözleriyle yanıt verdi.

"Yunanistan artık İtalya için de tehlike arz etmeye başladı"

"Son dönemde düzensiz göçmenler Yunanistan’ın uyguladığı baskı ve geri itme politikası nedeniyle deniz yoluyla Avrupa’ya geçiş rotalarını İtalya’ya çevirdiler. Bu konuda ortak bir mekanizma kurulabilir mi” sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle cevap verdi:

"Yunanistan artık İtalya için de tehlike arz etmeye başladı. Bu geri itmelerde düzensiz göç eden insanlar İtalya'ya doğru sığınmaya çalışıyor. Biz aynı şekilde zaten bu geri itmelerde elimizden tüm gayreti göstererek bu insanları denizlerden kurtarıyoruz. Aynı sıkıntı İtalya’nın da başında var."

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Karadeniz
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 06 Temmuz 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31