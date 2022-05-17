Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife Bin Zayed El Nahyan geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybetmişti.

Taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan karşıladı.

Erdoğan, havalimanında bir araya geldiği Nahyan'a, eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın geçen hafta hayatını kaybetmesinden dolayı taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile ikili görüşme gerçekleştirdi.