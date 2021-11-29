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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terminal Köprüsü'nü rekor sürede tamamladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinop Ayancık Terminal Köprüsü ile ilgili, "Dört açıklıklı toplam 110 metre uzunluğundaki köprüyü 80 gün gibi rekor sürede tamamlayarak bugün açılışa hazır hale getirdik" dedi.

GÜNDEM 29.11.2021, 13:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terminal Köprüsü'nü rekor sürede tamamladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinop Ayancık Terminal Köprüsü’nün Açılış Töreni’ne videomesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açılışını yaptığımız Sinop-Ayancık Terminal Köprüsü'nün şehrimize, ilçemize ve siz kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle ağustos ayında meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" sözleriyle başladı.

"Avrupa ve Amerika'dan çok daha hızlı ve etkili bir şekilde insanımızın imdadına koştuk"

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sene dünyanın farklı yerlerinde olduğu gibi ülkemizde de yıkımlara, can ve mal kayıplarına yol açan tabi afetler yaşandı. Bir taraftan koronavirüs salgınıyla mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan da sel, deprem ve yangın felaketleriyle mücadele ettik. Bizimle benzer felaketlere maruz kalan Avrupa ve Amerika'dan çok daha hızlı, çok daha etkili bir şekilde insanımızın imdadına koştuk. Tüm imkanlarımız ve kurumlarımızla felaketin ilk anından itibaren afetzede kardeşlerimizin yanında olduk. Yaraların sarılması, zararların tazmini ve afet bölgelerinin yeniden ayağa kaldırılması için gereken her türlü çabayı safettik."

'Terminal Köprüsü'nü 80 gün gibi rekor sürede tamamladık'

Sel felaketinden sonra yıkılanın yerine daha güzelini, çok daha sağlamının yapılacağına dair söz verdiklerini hatırlatan Erdoğan şunları söyledi:

"İşte bugün Sinop'ta bu sözümüzü gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Hatırlayacağınız üzere 11 Ağustos'ta yaşanan selde ilimizdeki 564 kilometre uzunlupğundaki yol ağımızın 54 kilometresinde hasar oluşmuştu. Ayancık-Türkeli arasındaki  İkisu Köprüsü ile Ayancık şehir merkezinde bulunan terminal ve Şevkişentürk Köprüleri de yıkılmıştı. Bu tablo karşısında yol açma ve  teressubat temizleme çalışmaları için hemen 195 adet iş makinesi ve 219 personeli bölgeye sevk ettik. Geçici köprüler yapmak suretiyle tüm güzergahlarda oluşan tahribatı gidererek ilimiz genelinde güvenli ulaşım yapılabilmesini sağladık. Ardından İkisu-Ayancık arası, Türkeli-Ayancık arası, Yenikonak-Erfelek arası, Ayancık-Yenikonak arası kesimlerde oluşan sel hasarlarının giderilmesi için yapım ihalelerini gerçekleştirerek çalışmaları başlattık. Dört açıklıklı toplam 110 metre uzunluğundaki Terminal Köprüsü'nü 80 gün gibi rekor sürede tamamlayarak bugün açılışa hazır hale getirdik. Selde yıkılan diğer iki köprümüzün inşasını da inşallah sırasıyla aralık ve mart aylarında bitirmeyi hedefliyoruz. Diğer projelerimizle ilgili süreçleri de yakından takip ediyoruz."

'Son 19 yılda millete verdiğimiz tüm sözleri tuttuk' 

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı:

"Son 19 yılda millete verdiği tüm sözleri tutan bir kadro olarak inşallah bundan sonra da insanımıza mahcup olmayacağız. Başkaları ülketin felaketinden çıkar devşirmenin hesabını yaparken biz Sinop ile beraber 81 vilayetimizin tamamı için çalışmayı sürdüreceğiz. Sizlerden felaket tellallarına kulak asmadan hükümetinize ve devletinize güvenmeyi devam etmenizi istiyorum. Bugüne kadar nasıl sırt sırta vererek nice badireyi aştıysak inşallah bugünkü sıkıntılarımızın da üstesinden hep birlikte geleceğiz. Rabbim yar ve yardımıcımız olsun. Rabbim bizi her türlü musibetten,felaketten korusun. 

Açılışını yaptığımız Terminal Köprüsü'nün bir kez daha ülkemize, bölgemize, şehri,mize, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserin inşasında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmasını, işçisinden  mühendisine herkesi tebrik ediyorum."

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Sinop Ayancık Terminal Köprüsü
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