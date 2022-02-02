Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu'nda konuştu.

"Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak atılımın içindeyiz"

Türkiye'yi tamamen kendi modeliyle, kendi gücüyle, kendi programıyla dünyanın en büyük en 10 ekonomisi arasına sokacak atılımın içindeyiz. 2023'ün eşiğindeyiz ve Türkiye'nin dünyanın önde gelen üretim ve ihracat merkezlerinden biri haline dönüşme sürecini yaşıyoruz.

"Teröristler kaçacak delik bile bulamadılar"

Dün gece terör örgütü PKK'ya "Kış Kartalı" Harekatı düzenledik. 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık, teröristler kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar. Teröristleri sınır ötesinde ezmeseydik, şehirlerin huzurunu teminat altına almasaydık bugün burada olamazdık.

"Yakında ikinci nükleer santrali de geliyor"

Yakında ikinci nükleer santrali de geliyor. Biz durmuyoruz, çalışıyoruz. Kararlı bir mücadelenin ardından nihayet Akkuyu’daki santralin temelini attık ve inşasına başladık. İnşallah iki üniteyi 2023 yılında hizmete alacağız.Türkiye'nin toplam kurulu gücünü 100 bin megavata çıkaran iktidar biziz.

"Enerjiye ulaşımın zorlaştığı bir dönemden söz ediyoruz"

Dünyada salgınla birlikte ekonomi kriz de baş gösterdi. Enerjiye ulaşımın zorlaştığı bir dönemden söz ediyoruz. Biz mevcut enerji kaynaklarımızın 3'te ikisinden fazlasını son dönemde kurduk. Karadeniz'de bulduğumuz gazı 2023'te kullanıma sunarak bu alanda da bir rahatlama sağlayacağız.

"Yüksek enflasyon sarmalını da her geçen ay azaltarak berataraf edeceğiz"

Yüksek enflasyon sarmalını da her geçen ay azaltarak bir süre sonra bertaraf edeceğiz. 2021'i 225 milyar doları aşan tarihimizin en yüksek ihracatıyla kapattık. Bu yıl ihracatımızı daha ileriye taşıyacağız. Bu yılın ocak ayında 17,6 milyar dolar gerçekleşti. Türkiye, artık dünyanın en önde gelen üretim üslerinden biridir.