banner86

banner85

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde hedef 35 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl turizmde hedef 35 milyar dolar, bunu yakalayacağız" dedi.

GÜNDEM 15.01.2022, 16:10 15.01.2022, 17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde hedef 35 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Yaklaşık 2,5 yıllık bir aranın ardından efeler diyarı Aydın'daki vatandaşlarımıza gönül dolusu selamlarımı gönderiyorum. Bu kadim şehirde bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Aydın ziyaretimizi, yapımı tamamlanan yaklaşık 1 milyar 353 milyon liralık eser ve hizmetlerin resmi açılışını yaparak taçlandırmak istedik. Ülkemizin ve milletimizin içi boş tartışmalara, terör örgütleriyle yol yürüyenlere değil, hizmete ihtiyacı var.

Bugün sizlerle buluşmaya gelmeden önce Avrupa ve Türkiye'nin en büyük kağıt üretim tesisinin açılışını gerçekleştirdik. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyükme hedefimize önemli katkı yapacak bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum. İnsanımıza iş sağlayacak, aş sağlayacak, geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak her gayretin yanında duracağız. 

Ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin bayrak şehri Aydın'da sizlele şöyle bir geçmişten bu güne ve geleceğe uzanan samimi bir hasbihal yapalım mı? Türkiye, dünyanın pek çok tarihi atılım yaşadığı son iki asrını siyasi, askeri, ekonomik kayıplarla geçirmiştir. Osmanlı'nın yıkılışının ardından kurduğumuz Cumhuriyet döneminde de bu sıkıntılar süregelmiştir. Milletimizin tarihi ile kültürü ile medeniyeti ile ilişkisi koparılmak istenmiştir. Sanayileşme ve kalkınma hamlelerimizin önü Cumhuriyet tarihi boyunca sinsi tuzaklarla kesildi. Bu kayıpların bize maliyeti çok ağır olmuştur. 

Menderes'e darağacında son nefesini verdiren darbeciler de tek parti faşizmi atıkları da lanetle anılıyor.

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde son 20 yılda attığımız her adımda merhum Menderes'i rahmetle ve minnetle yad etmemizin sebebi ülkemize yaptığı hizmetlerin yanında onurlu duruşudur. Biz bu yola beyaz kefenimizle çıktık, bizi bu tür tehditlerle korkutamazsınız. 

Bugüne kadar ülkenin bir adım daha ileri gitmesi için gündeme getirdikleri tek bir projeleri olmayanlar kurdukları ittifakla ülkenin yönetimine taliplermiş. Şu CHP'nin bu ülkede yaptığı ne var? Dikili bir ağaçları var mı? Öyleyse şimdiden 2023'e çok iyi hazırlanmamız lazım. İttifakın bir tarafına milletvekilleri teröristlerle oynaşan partiyi arkalarına da kırık dökük kim varsa takmışlar. İstikamet neresi deseniz kırk kafadan kırk ayrı ses çıkar. Ne yapacaksınız deseniz bu defa kimseden bir ses çıkmaz çünkü böyle bir dertleri böyle bir hazırlıkları yok.

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetler üzerine inşa edeceğimiz büyük ve güçlü Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız. Aydın'ın her milli meselede olduğu gibi bu konuda da yanımızda olacağına inanıyoruz. Ülkemizi bugünlere getirirken hangi badireleri atlattığımızı, hangi oyunları bozduğumuzu en iyi sizler biliyorsunuz. 

Elbette bu süreçte bedeller ödedik, ödüyoruz. Eskinin can ve mal güvenliği, siyasi istikrarı, uluslararası gücü olmayan Türkiye'sini yeniden geri getirmek isteyenler her yolu deniyorlar. Tek gayeleri bizi 2023 hedeflerimizden vazgeçirmektir. Ülke ve millet olaak üzerimize giydirilmeye çalışan sosyal esaret gömleğini yırttıkça maruz kaldığımız saldırıların cephesi genişledi. Son bir kaç yıldır ekonomimizi hedef aldılar. Döviz kuru üzerinden önce ekonomik kriz, ardından siyasi ve sosyal kaos yaratmak için sayısız saldırılarda bulundular. Başarabildiler mi? En son kura endeksli Türk lirası dedik bütün oyunları bozuldu. Başaramayacaksınız, başaramayacaklar ve biz bu yolda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bakın, ihracatta ne yaptık, 325 milyar 326 milyon dolar ihracat yaptık. Onlara rağmen engellemelerine rağmen yaptık. Bunu biz yaparız. Bunların yapacağı iş değil. Biz çalışıyoruz, yapıyoruz CHP laf üretiyor. Bu defa aynı oyunu yurt içinde piyasalarda panik havası yarataak oluşturmaya çalıştılar. 

Fahiş fiyat artışlarının ve yüksek enflasyonun milletimizi bunalttığını biliyoruz. Her alanda yaptığımız yüksek oranlı artışlarla insanlarımızı büyük ölçüde rahatlattık. Memurlarımızı, emeklilerimizi, asgari ücretlileri hiç düşünmedikleri bir seviyeye çıkarttık mı? AK Parti bu inşallah bundan sonra her kesimden vatandaşımızı enflasyon karşısında korumayı sürdüreceğiz. 

Hiçbir insanımızı işsiz, aşız bırakmamak için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Gelişmiş ülkelerin 6-7 katına çıkan enflasyon ve ipin ucunu kaçırdıkları para genişlemeleri ile sağa sola yalpaladığı dönemde Türkiye kendi rayında güvenle yoluna devam ediyor. Sanayinin, tarımın, ticaretin ve turizmin şehri Aydın bu hakikati en iyi bilen, gören, yaşayan şehirlerimizin başında geliyor. İnşallah bu yıl turizmde hedef 35 milyar dolar. Bunu yakalayacağız, bu süreç sanayicilerimiz açısından pek çok üründeki fiyat artışı nedeniyle kolay yaşanmıyor. Tüm dünyanın yaşadığı sıkıntıların payımıza düşeni elbete göğüslenecektir. 

Hamdolsun, sanayi üretiminde, lojistikte, ihracatta çok iyi bir yerdeyiz. Tarım ürünlerinde ve ona bağlı olarak gıda ürünlerinde salgın kaynaklı ciddi fiyat artışları oldu. Çiftçilerimizden ekilmemiş, değerlendirilmemiş tek bir karış toprak bırakmamalarını istiyoruz. Topaktan çıkan her ürün, ambara giren her mahsul değerini bulacaktır. Çiftçilerimizin desteklenmesi hükümetimizin önceliklerinin en başında yer almayı sürdürüyor. Gerekirse mevcut destekleri daha da artırarak çiftçilerimizin yanında olacağımızın kimse şüphe duymasın.

Bay Kemal, Şanlıurfa'da ne dedi, Şanlıurfa Belediyesini bize verin elektriği bedava vereceğim dedi. Tamam 2023,2024'ü de beklemeye gerek yok. Sen Aydın'da belediye başkanına ver talimatı yapabiliyorsa hodri meydan. Elektrik Aydın'da çiftçimize ücretsiz olarak verilsin. Hadi görelim. Bay Kemal'in dünyadan haberi yok. Elektriğin şu anda yönetimi kimde? Belediyelerde mi? Elektriğin yönetimi bizde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında sen bunu da bilmeyecek kadar cahilsin. 145-15 tane büyükşehir sende bay Kemal hadi ver taliatı da bedava elektriği benim çiftçime versinler. Bunun hesabını sormaya var mıyız? Söyleyin, versinler bedava elektriği. Böyle bir yetkileri, hakları var mı? Biz bu tür yalanlardan çok bıktık. Fakat bunlara hesabını 2023 haziranında gelin beraber soralım.

Enflasyon başta olmak üzere çözül yoluna koymamız gereken sıkıntıları biz çözeriz bay Kemal değil. Onun öyle bir iradesi de aklı da yok. 20 yıl bütün bu yatırımları nasıl yaptıysak havalimanlarını, hastaneleri, yolları nasıl yaptıysak Allah'ın izniyle bunları da biz yaparız. Bunun için büyük ve güçlü Türkiye hedefinin en kritik yol ayrımı olan 2023'te sizlerden çok daha fazla destek bekliyoruz. Eğer bu tarihi yol ayrımında millet olarak tercihimizi tıpkı son 20 yılda olduğu gibi demokrasi ve kalkınmadan kullanırsak emin olun ki aydınlık bir geleceğin bizi beklediğini göreceğiz. Şehir hastanelerini yaptık. Bay Kemal bunu nasıl yaptınız diyor. Yap işlet devret modeliyle şehir hastanelerini biz yaptık. Bu kutlu yolda Aydın'a öncü olmak yakışır. Şimdi, buradan öyle bir ses verin ki, duymayan kulak duysun, nasırlaşmış yürekler titresin, körelmiş umutlar canlansın.  

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Aydın #Gökbel Barajı
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 15 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 21 34
5. Fenerbahçe 20 32
6. Beşiktaş 21 32
7. Hatayspor 20 32
8. Gaziantep FK 21 31
9. Sivasspor 21 30
10. Karagümrük 21 30
11. Alanyaspor 20 29
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Manisa Futbol Kulübü 20 25
11. Boluspor 19 24
12. Tuzlaspor 19 24
13. Kocaelispor 19 24
14. Menemen Belediyespor 20 23
15. Keçiörengücü 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Chelsea 22 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 20 29
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 21 25
12. Crystal Palace 21 24
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 19 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11