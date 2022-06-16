Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay ile görüştü

Türkiye'nin gündeminde, asgari ücrete temmuz zammı beklentisi var.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet temsilcileri, sık sık yaptıkları olumlu açıklamalarda vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini, konunun çalışıldığını vurguluyor.

Yapılan bu olumlu açıklamalar beklentiyi kuvvetlendiriyor.

Cumhurbaşkanı, TÜRK-İŞ başkanı Atalay ile görüşüyor

Bu kapsamda beklentileri daha da artıracak sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay açıklamalarda bulundu.

Çıkışta gazetecilere konuşan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 'güzel bir görüşme' yaptıklarını belirterek şunları ifade etti:

"Herhangi net bir rakam konuşmadık"

"A-Z'den her şeyi konuştuk. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde ilgili bakanlarla çalışmaları görüşüp bize haber vereceğini söyledi. Rakam konuşmadık. Asgari ücretlinin durumlarını anlatma imkanı buldu. Cumhurbaişkanı çalışma yapıyoruz dediler, bir rakam yok. Güzel bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanımız her şeyin farkında olduğunu söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız çalışma arkadaşlarım çalışma yürütüyor bilgisini verdi. Şimdi benim aklımdaki rakamı söylersem olmaz. Söylediğin ile aldığın arasında bir uyum olması lazım. Toplumu memnun edecek bir rakam olur diye düşünüyorum."