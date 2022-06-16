Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay'ı kabul etti. Atalay, ''Güzel bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı 'Asgari ücretle ilgili arkadaşlarım çalışma yürütüyor' dedi. Önümüzdeki günlerde güzel haber verirler'' açıklamasını yaptı.
Türkiye'nin gündeminde, asgari ücrete temmuz zammı beklentisi var.
Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet temsilcileri, sık sık yaptıkları olumlu açıklamalarda vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini, konunun çalışıldığını vurguluyor.
Yapılan bu olumlu açıklamalar beklentiyi kuvvetlendiriyor.
Cumhurbaşkanı, TÜRK-İŞ başkanı Atalay ile görüşüyor
Bu kapsamda beklentileri daha da artıracak sürpriz bir görüşme gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.
Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay açıklamalarda bulundu.
Çıkışta gazetecilere konuşan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 'güzel bir görüşme' yaptıklarını belirterek şunları ifade etti:
"Herhangi net bir rakam konuşmadık"
"A-Z'den her şeyi konuştuk. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde ilgili bakanlarla çalışmaları görüşüp bize haber vereceğini söyledi. Rakam konuşmadık. Asgari ücretlinin durumlarını anlatma imkanı buldu. Cumhurbaişkanı çalışma yapıyoruz dediler, bir rakam yok. Güzel bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanımız her şeyin farkında olduğunu söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız çalışma arkadaşlarım çalışma yürütüyor bilgisini verdi. Şimdi benim aklımdaki rakamı söylersem olmaz. Söylediğin ile aldığın arasında bir uyum olması lazım. Toplumu memnun edecek bir rakam olur diye düşünüyorum."
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31