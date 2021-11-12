Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Türk Konseyi'nin 8. zirvesi vesilesiyle İstanbulumuzda sizleri misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Tarihi kararlara imza atacağımız zirvenin ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"Hem ticaretimizi hem karşılıklı yatırımlarımızı süratle artırmalıyız"

Salgın karşısında verdiğimiz ortak mücadele bir başarı örneğidir. Bugün ayrıca katkılarınızla hazırlanan 2040 vizyon belgesini uygulamaya alacağız. Siyasi ve toplumsal dayanışmamız gibi iktisadi ve ticari iş birliğimizi de müşterek adımlarla güçlendirmeliyiz. Toplam ticaret hacmimiz yaklaşık 21 milyar dolar civarında seyrediyor. Bu rakam dünyanın geri kalanı ile toplam ticaret hacmimizin yüzde 3'üne tekabül ediyor. Bu rakamı yüzde 10'lara taşımalıyız. Hem ticaretimizi hem karşılıklı yatırımlarımızı süratle artırmalıyız.

Tarife dışı tüm engelleri kaldırmalıyız. Ticareti kolaylaştırma strateji belgesinin imzalanmasına özellikle önem veriyorum. Ancak kara, hava ve deniz yollarıyla birbirimize sıkı şekilde bağlanmazsak istediğimiz sonuçları elde edemeyiz.

"Yeşil büyümeye yönelik ortak projelere birlikte imza atmalıyız"

Aramızdaki tüm yolları bu coğrafyanın ana arterleri haline getirebiliriz. Bölgenin transit ve lojistik merkez olma yolundan şüphesiz hepimiz istifade edeceğiz. Zirvemizin teması yeşil teknolojiler ve dijital çağda akıllı şehirler çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadele konularında Türkiye olarak daima hassasiyet gösterdik. Paris İklim Anlaşmasını imzalayıp yürürlüğe koyarak yeni bir dönemin kapılarını açtık. Şehirlerimizi yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanarak akıllı şehirlere dönüştürmeliyiz. Yeşil büyümeye yönelik ortak projelere birlikte imza atmalıyız.

"Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması' kurulmasını teklif ediyoruz"

Doğal afetlerle mücadele konusunda da iş birliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye olarak ortak hareket etmek üzere 'Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması' kurulmasını teklif ediyoruz.

PKK-YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi şer odakları başta olmak üzere, terörün her türlüsüyle mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Bu konuda iş birliğimizi artırmalıyız. İslam ve yabancı düşmanlığı gibi çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz.

Aile resmimizin daha da zenginleşmesi için önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni aramızda görmeyi canıgönülden arzu ediyoruz. Türk Dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldığı tecrit ve ambargonun hafifletilmesinde kıymetli desteklerinize güveniyorum.

Antalya Diplomasi Forumu'na sizleri özellikle şimdiden davet ediyorum. Dört yıldır ülkemizde başarıyla düzenlenen TEKNOFEST'i gelecek sene Azerbaycan'da gerçekleştireceğiz