Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkevi binamızın kapıları herkese açıktır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta "Yeni Türkevi Binası Açılış Töreni"nde konuştu. Erdoğan, "Bu bina barışa olan inancımızın da bir sembolü. Türkevi binamızın kapıları herkese açıktır" dedi.
GÜNDEM 20.09.2021, 19:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta "Yeni Türkevi Binası Açılış Töreni"ne katıldı.
Törende konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı. Birleşmiş Millerler (BM) binasının tam karşısında bu önemli yapıyı hayata geçirmemiz ayrı bir anlam taşıyor.
"Bu bina barışa olan inancımızın bir sembolü"
Dünya beşten büyüktür diyerek daha adil bir küresel düzeni hayata geçirmek için çabalıyoruz. Bu bina barışa olan inancımızın da bir sembolü. Türkevi binamızın kapıları herkese açıktır.
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