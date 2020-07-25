Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık

Amasya çevre yolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"30 dakika süren bu güzergah artık 7 dakikada katedilebilecek"

Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimizi Amasya Çevre yolumuzun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu proje şehirden geçen trafiği tamamen şehir dışına çıkartıyor. Şehirler arası geçiş mesafesini 2 kilometre kısaltıyor. Daha önce 30 dakika süren bu güzergah artık 7 dakikada katedilebilecek. Bu sayede vakit ve yakıt tasarrufu sağlanacak. Mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

"Amasya'da daha pek çok projeyi hayata geçirdik"

Amasya'da daha pek çok projeyi hayata geçirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 29 kilometreden 270 kilometreye çıkardık. Merzifon Havalimanı'nın yolcu sayısını son 2 yılda 12 kat arttırdık. Amasya'daki hızlı internet abone sayısı 329 bini buldu. Fiber optik kablo uzunluğunu da 2 bin kilometreye yaklaştırdık. Ferhat Şirin için nasıl tüm zorlukları aştıysa biz de aynı şekilde gece gündüz milletimize hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Tüm altyapı projelerimizle adım adım hedeflerimize yürüyoruz. Dünya salgın hastalıkları ile boğuşurken yaptığımız açılışlar ve yatırımlarla ülkemizi kalkındırmaya devam ettik.

"Nerede bir tehdit varsa gidip gücümüzü, kararlılığımızı ortaya koyduk"

Karada, denizde, havada, her yerde milletimizin ve ülkemizin, dostlarımızın hakkını, hukukunu, çıkarlarını savunduk. Nerede ülkemize yönelik bir tehdit varsa gidip gücümüzü, kararlılığımızı ortaya koyduk. Ekonomimize kurulan tuzakları bir bir bozarken sağladığımız desteklerle milletimizin yanında olduğunu gösterdik.

Çok fazla gürültü çıkartan ülkelerin hedefi Ayasofya değil bizim buradaki varlığımız.

"Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık"

Maruz kaldığı her saldırının ardından Türkiye'nin tökezlemesini, diz çökmesini bekleyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık. Salgın sonrası yeniden yapılanacak sistemde çok önemli bir yer edinme imkanı doğmuştur. Daha düne kadar tehditlere maruz kalırken, bugün herkesin birlikte çalışma isteği olan bir ülke haline geldik.

"Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz ete kemiğe bürünmeye başladı"

Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz, yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye, fiili neticelere dönüşmeye başladı. Türkiye'nin attığı adımlara karşı yüksek sesle itiraz edenlerin sahada herhangi bir varlık gösterememelerinin sebebi ülkemizin her alanda sahip olduğu gücü görmeleridir. Her kazanım için büyük bedelleri ödedik.

"Çıkarımıza kimsenin el uzatmasına izin vermeyiz"

Bizim kimsenin toprağında, doğal kaynağında gözümüz yoktur ancak kendi çıkarımıza da kimsenin el uzatmasına izin vermeyiz. Ahlaklı olan her teklifi değerlendirmeye, müzakere etmeye hazırız. Zorbalıklara karşı verdiğimiz cevabı sahada gösteriyoruz. Gerekirse daha fazlasını da yapmaktan çekinmeyiz.