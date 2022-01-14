Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye oyun kuran ve kirli oyunları bozan bir ülke haline geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde, Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Savunma sanayiinde bağımsız olamayan milletlerin geleceğe güvenle bakabilmelerinin mümkün olmadığını çevremizde olan hadiseler bize bir kez daha gösterdi. Türkiye bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke haline geldi. Yaptığımız atılımlarla bölgesinde söz sahibi bir ülke haline geldik.

Türkiye gizli-açık tüm ambargolara rağmen her alanda milli çıkarlarının gerektirdiği tüm hamleleri yapabilmesini savunma sanayiindeki ilerlemeye borçludur. Türkiye çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri yerli ve milli olarak üretiyor geliştiriyor ve kullanıyoruz. Savunma ve havacılık ihracatımızın bu yıl sonunda 4 milyar doları aşmasını bekliyoruz.

Ülkemizi geleceğin harp ortamına hazırlıyoruz. Derin öğrenme ve yapay zeka entegrasyonu gerektiren karmaşık sistemlere yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor.

Bir yandan da gözümüz uzayda. Uzay alanında da gerek fırlatma sistemleri gerekse uydu sistemleri geliştirme çalışmalarımız sürüyor. Ülkemizin gerektiği gibi korunabilmezi ancak mavi vatanın en iyi şekilde savunulmasıyla mümkündür. Donanmamızı daha güçlü kılacak bir çok projeyi hayata geçirdik.

Envanterimizde bulunan birçok deniz aracını günümüz şartlarına uygun şekilde modernize ediliyor. Modernize edilen deniz araçlarımızın sistemleri yerli ve milli ürünlerle donatılıyor.

Ülkemiz halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa edebilen 10 ülke arasında yer alıyor. Ülkemiz tersanelerinde kendi ihtiyaçlarımız yanında dünyanın dört bir yanı için de gemiler ve botlar yapılıyor. Şu ana kadar 25 ülkeye 180 adet deniz platformu ihraç ettik. Şimdi, bir adım daha ileri giderek yüksek teknoloji gerektiren sistemlere odaklanıyoruz.

İnşası süren İstanbul ve ihalesine çıktığımız 3 adet fırkateynimiz de yerli ve milli dikey atış sistemi ve hava savunma sistemleri olacak. Önümüzdeki 2 yılda donanmamızı daha da güçlendiriyoruz.

Hedefimiz savunma sanayiinde tam bağımsız bir Türkiye'dir. Dünyada pek az istihbarat teşkilatının sahip olduğu bu gemi sayesinde denizlerde de gücümüzün artacağına inanıyorum. Teşkilatımızın bir sonraki hedefi uydu sistemleri ile uzayda yerini alarak bu unsurları en etkin şekilde kullanmak olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de teşkilatımızı her alanda destekleyerek büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında mücadelemize daha fazla katkı vermesini sağlayacağız.

Ayrıntılar gelecek...