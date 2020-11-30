Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başbakanı Shmyhal'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ı kabul etti.
GÜNDEM 30.11.2020, 22:01 30.11.2020, 22:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ı kabul etti. Kabul 50 dakika sürdü.
"Türkiye, Karadeniz'de istikrarın sağlanmasında kilit ülkelerden biri"
Ukrayna Başbakanı Shmyhal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından Twitter'dan bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, Erdoğan'la görüşmekten mutluluk duyduğunu, Türkiye'nin Karadeniz'de istikrarın ve güvenin sağlanmasında kilit ülkelerden birisi olduğunu ve önemli rol oynadığını söyledi.
Ukrayna'nın Türkiye'yle iş birliğini güçlendirmek istediğini anlatan Shmyhal, "Serbest ticaret anlaşması bu iş birliğini teşvik edecek" dedi.
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