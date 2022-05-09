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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize sığınan kardeşlerimize sahip çıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Biz onları asla bu topraklardan kovmayız" dedi.

GÜNDEM 09.05.2022, 14:17 09.05.2022, 14:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize sığınan kardeşlerimize sahip çıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

9 farklı dalda ödülleri takdim edilen iş, akademi ve basın dünyamızın değerli temsilcilerini tebrik ediyorum. Hangi alanda olursa olsun başarının kendisi kadar o başarının arkasındaki kişilerin emeklerinin de takdir edilmesi gerekir. Hakkı verilen her başarının hayatta daha büyük başarıların önünü açtığını yakinen biliyoruz. Kimi muhalefet aktörleri ile mandacı ekonomistlerin iş dünyamıza sabah akşam karamsarlık aşıladığı bir dönemde bu yaklaşım çok daha önemlidir.

Ülkemizin üretimine, ihracatına, istihdamına, sosyal ve akademik gelişimine katkı sağlayan cesur isimlerin ödüllendirilmesini bu bakımdan çok daha anlamlı buluyorum. İstisnai örnekler üzerinden kötümser bir tablo çizmeye çalışan şeamet tellallarına verilen en güzel cevap az önce ödül alan kardeşlerimizdir. Esasen bu isimler Türkiye'nin farklı alanlarda yazdığı başarı hikayesinin kahramanlarından sadece bir kısmıdır, küçük bir örneğidir.

"1 milyar dolar ve üstü değerlemeye ulaşan girişim sayımız 6'ya ulaştı"

Edirne'den Hakkari'ye, Samsun'dan Gaziantep'e kadar vatanımızın dört bir yanında aralarında kadınlarımızın gençlerimizin olduğu on binlerce insanımız benzer başarılara imza atıyor. Şu anda 1 milyar dolar ve üstü değerlemeye ulaşan girişim sayımız 6'ya ulaştı. Türk girişimcilik ekosisteminden çıkan filiz işletmeler pek çok gelişmiş ülkeye teknoloji ihraç eder hale geldi. Fabrikalarımız çoğu zaman üç vardiya çalışarak siparişlerini yetiştirmeye çabalıyor.

"Yıl sonu hedefimiz olan 250 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz"

Yerli ve yabancı müteşebbislerin yatırım iştahı sürekli artıyor. İstihdamda 30 milyonun üzerine çıktık. Sanayi üretimimiz ve ihracatımız her ay rekorlar kırarak yükseliyor. 2021 yılını 225 milyar dolar ihracatla kapatıp bu yıl için daha büyük hedefler belirlemiştik. Nisan ayı itibarıyla da 12 aylık ihracatımız 240 milyar doları aştı. Enerji hariç ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 100'ün üzerine çıktı. Bundan 20 sene önce 365 günde ancak 36 milyar dolar ihracat yapabilen Türkiye bugün bu rakamı 30-35 günde gerçekleştirebilir seviyeye ulaştı. Yıl sonu hedefimiz olan 250 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz.

Türkiye'yi ve reel ekonomiyi yakından takip eden herkes muhalefetin yalanları ile sokak tiyatrolarının ötesindeki bu fotoğrafı çok net görüyor. Kim ne derse desin başarı çıtasını sürekli yukarıya taşıyan kendisini sürekli geliştiren iş dünyamızın yolu da bahtı da açıktır. Sayın başkanın da ifade ettiği gibi bu ödüllerin güçlü Türkiye'nin güçlü üreticilerinin takdir ve teşvik edildiği bir zemine dönüşeceğine yeni girişimcilerimize, sanayicilerimize ilham kaynağı olacağına inanıyorum.

Biz de tüm imkanlarımızla ülkemizin potansiyeline inanan büyük ve güçlü Türkiye idealine gönül veren vizyoner, çalışkan, millet ve memleket sevdalısı iş adamlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacak 2053 vizyonuna kilitleyecek yolun katma değerli ve yenilik odaklı üretimden geçtiğinin çok iyi farkındayız. Bu amaçla başlatmış olduğumuz teknolojik odaklı sanayi hamlesi programımızı hamdolsun yeni alanlara teşmin ederek bütün bu alanlarda başarıya kilitlenmiş vaziyetteyiz.

Argesini ve üretimini ülkemizde gerçekleştireceğimiz diğer bir deyişle yerlileştireceğimiz 919 yüksek teknolojili ürün belirledik. Hamle programının mobilite çağrısı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacak 31 projenin desteklenmesine karar verdik. Bu projeler için 3,5 milyar lira sabit yatırım ile 161 milyon lira araştırma geliştirme harcaması yapılacak. İleri sürüş destek sisteminden akıllı kamera sistemine, Elektrikli araçların batarya taşıyıcılarından yenilikçi teknolojiye sahip hafifletilmiş parçalara kadar pek çok ürünü yerli imkanlarla üretmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu kapsama kimya, eczacılık, elektronik gibi yüksek teknolojili diğer sektörleri de ekleyerek hamle programımızı genişletmeyi sürdüreceğiz. Böylece Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı yerine üreticisi haline getirme idealimizi sizlerin de desteği ile adım adım gerçeğe dönüştüreceğiz.

Bugün ödül törenimizin yanı sıra MÜSİAD'ın kuruluşunun 32. yılına kavuşmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşıyoruz. Kurulduğu günden beri yılmadan, yorulmadan, engellere aldırmadan Türkiye'nin kalkınmasına, ekonominin büyümesine, Türk demokrasisinin gelişmesine verdiği eşsiz katkılar için MÜSİAD'a yine şahsım milletim adına teşekkür ediyorum.

"Ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız"

Biz, muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Suriye'nin kuzeyinde hedef 100 bin briket ev inşa etmek. Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Biz onları asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #MÜSİAD
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