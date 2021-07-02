Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi savunma sanayiinde marka haline getirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri savunma sanayiinde atılan her adımı engellemek için her türlü yalanı, iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da onlara rağmen ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık" dedi.

GÜNDEM 02.07.2021, 16:59 02.07.2021, 17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi savunma sanayiinde marka haline getirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bu pandemi bu salgın adeta bizi birbirimizden ayırdı. Fakat şimdi bir aradayız. İnşallah bu yolculukta bütün engelleri aşarak yolumuza devam edeceğiz. Cuma namazından önce Arifiye'deki ana bakım fabrikamızdaki müdürlüğü ziyaret ederek oradaki kardeşlerimizle bir araya geldik. Türkiye'nin savunma sanayindeki önemli tesislerinden biri Arifiye'deki fabrikamızda yapılan işleri eskiden beri gururla takip ediyoruz. Fabrikamızı yeni yatırımlarla geliştirmek, teknolojisini yenilemek, üretimini artırmak için yoğun bir gayret içindeyiz.


Ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık"

Her ne kadar birileri savunma sanayinde atılan her adımı engellemek için her türlü yalanı, iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da onlara rağmen ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık. Arifiye'de tüm bu hususları enine boyuna değerlendirdik. Onlar istese de istemese de Türkiye istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak ve hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. Bay Kemal, senin gücün bunu engellemeye yetmez, yanındakilerin gücü de bunu engellemeye yetmez. İşte millet... Bay Kemal siz ise illetsiniz, illet. Cumhur İttifakı bütün gücüyle yoluna devam ediyor. Ülkemizi ve şehirlerimizi her alanda bu hedefe yaklaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Bugün yatırım bedeli 2 milyar 600 milyon lirayı bulan eser ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz. Eğitimde üniversitemizin tamamladığı projelerden bakanlığımızın okul yatırımlarına kadar çok sayıda eseri bugün resmen hizmete açıyoruz. Sporda sporcu eğitim merkezi ve kürek kano tesisi başta olmak üzere merkezde ve ilçelerimizdeki çok sayıda yatırımının resmi açılışını bugün yapıyoruz. Sakarya'ya bağımlılıkla mücadele konusunda önemli katkı yapacak AMATEM ve ÇEMATEM tesisleri kazandırdık. Onların resmi açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz.

Akçay Barajı İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali'ni 215 milyon liralık bir yatırımla tamamladık. Onun da açılışını bugün buradan yapıyoruz. Ayrıca Elmalı ve Kaynarca Topçu göletlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda sulama yatırımını da bugün hizmete alıyoruz. Sakarya Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin çok sayıda yol, meydan, hizmet binası, içme suyu, park, millet bahçesi projesi var. Onların da açılışlarını buradan gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olacak Cadde 54'ün açılışını da bu vesileyle bugün yapıyoruz. Sapanca'da kentsel dönüşüm kapsamında 740 konut, 35 dükkan ve altyapı çalışmalarıyla 500 kişilik öğrenci yurdunu bugün hizmete alıyoruz. Kocaali'de yapımı tamamlanan 488 konut ile okul, cami ve ticaret merkezini de resmen hizmete açıyoruz.

"Salgın döneminde gelişmiş ülkeler bile çaresiz kalırken biz Türkiye'yi her alanda ileriye taşıdık"

Biz 19 yıldır bu ülkede eserlerimizle hizmetlerimizle yatırımlarımızla konuşuyoruz. Hiç kimsenin kökenine, inancına, meşrebine bakmadan 84 milyonun tamamını layık oldukları hizmetlere kavuşturmak için çalıştık, çalışıyoruz. 81 vilayetin her biri gibi Sakarya'nın da geçmişin ihmallerinin neticesi olan eksiklerini özellikle tamamlamanın hem de şehrimizi geleceğe hazırlamanın gayreti içinde olduk. Salgın döneminde gelişmiş ülkeler bile çaresiz kalırken biz Türkiye'yi her alanda ileriye taşıdık.

Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi şu aşılar var ya aşılar, bu aşıları ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100 avro. Bu şekilde para alarak yapıyorlar. Gelişmiş ülkeler bile salgının yol açtığı sorunlar karşısında çaresiz kalırken, biz Türkiye'yi sağlıktan gıda ve kamu güvenliğine kadar her alanda en ileriye taşıdık. Türkiye'de esnafından çiftçisine kadar herkesin hayat kalitesi geçtiğimiz 19 yılda önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek kadar yükselmiştir. Sıkıntılarımız yok mu tabi var. Bu ülkede sıkıntıları çözebilecek güce yine biz sahibiz. Diğerlerinden bir şey olmaz. Salgın döneminde sizler de şahit oldunuz. Aşılardan halkımızdan bir kuruş aldık mı? Bize nasihat ettiler böyle olmaz belli bir bedel alın. Biz halkımız için varız. Tüm bu vergiler kimden alınıyor halkımızdan? Onun geri dönüşü nereye olacak geri halkımıza olacak. Yıllarca karşımıza dikilip istemezük yapanların engellemeye çalıştığı ne varsa bu küresel kriz döneminde ülkemizin avantajı haline geldi.  

Sakarya'ya bin yataklı şehir hastanesi müjdesi

İnşallah çok yakında Sakaryamıza da bin yataklı bir şehir hastanesini kazandırıyoruz. Bu şehir hastanemiz ile birlikte artık Sakaryalı kardeşim Sakarya'nın civarındaki illere gitmeyecek. Aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. İnşallah yakında kendi aşımızı da devreye alıyoruz. 18 yaşın üzerindeki herkese aşı yapabilecek kapasiteye ulaştık. Vatandaşlarımızdan bir an önce aşılarını olarak kendilerini ve ülkemizi korumalarını bekliyorum.

Biz ülkemize yerli otomobil kazandırmak için kolları sıvarız karşı çıkarlar. Biz SİHA'sıyla, TİHA'sıyla, füzesiyle, radarıyla, uçağıyla her alanda savunma sanayiinde öne çekmek isteriz karşı çıkarlar. Ülkemizin dörtbir yanını bölünmüş yollarla, köprülerle, tünellerle donatırız karşı çıkarlar. Ülkemizin her şehrini havalimanlarıyla tren hatlarıyla buluşturmak için çalışırız karşı çıkarlar. 

Kanal İstanbul üzerine yapılan tartışmaları izliyorsunuz. Bu tartışmalar ülkemize kazandırılan her projede yaşanmıştır. GAP'tan KEban Barajı'na kadar aklınıza gelecek her yatırımın karşısına CHP çıkmıştır. Karşımızda bu ülke için dikili tek ağacı olmayan bir zihniyet var, kim o, CHP. Bu mücadelemizin en yakın şahidi Sakarya'dır. Sakarya, güzel şehri Anadolu'nun birlikte yolcusuyuz Hakk ve hakikat yolunun. Evet 40 yıldır hak ve hakikat yolunda birlikte yolculuk yaptığımız Sakarya'da ahdimizi inşallah 2023 Haziran'da bir kez daha tekrarlayacağız.

Sakarya'ya son 19 yılda 30 katrilyon lira yatırım yaptık. Sakarya Şehir Hastanesi'nin ihalesi tamamlandı, yakında yapımına başlıyoruz. Sakarya'ya sadece hızlı treni getirmekle kalmadık, hızlı tren fabrikasını da buraya kurduk. Sakarya'da çiftçimize 2 milyar lira tutarında tarımsal destek sağladık. Bay Kemal bundan haberin var mı? Sakarya'yı savunma sanayiinin yıldız şehri haline getirme yolunda ilerliyoruz.

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