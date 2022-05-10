Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya mutlaka kavuşturacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuştu.
GÜNDEM 10.05.2022, 13:39 10.05.2022, 18:01
Erdoğan, "İmkan bulduğumuzda ülkemizi sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya mutlaka kavuşturacağız" dedi.
Tamamen demokratik yaklaşımla yeni bir anayasa için TBMM bünyesinde defalarca teşebbüste bulunduk. Geçtiğimiz yıl yeni bir anayasa için harekete geçtik. Maalesef bu teşebbüslerimiz muhalefetin uzlaşmaz tavrıyla akamete uğradı. Milletimizi mevcut anayasadan kurtarma irademiz bakidir. İmkan bulduğumuzda ülkemizi sivil ve kapsayıcı bir anayasaya mutlaka kavuşturacağız.
Anayasanın ve kanunların değişmesi ne ülkemize mahsustur ne de olumsuz karşılanacak bir durumdur. İhtiyaç duyulan her konuda bu değişikliklerin yapılması normaldir.
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