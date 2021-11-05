Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye Millet Bahçesi açılışında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Açılış töreni vesilesiyle bir araya geldiğimiz Millet Bahçemizin hayırlı olmasını diliyorum. Hekimbaşı Millet Bahçemizin özelliği de gürültü kirliliğini önlemek için 5735 metrekare gürültü bariyeriyle donatılmış olmasıdır.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti bu güzel şehre yeni eserler kazandırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Görüntüsü sefil, İnsanı mutsuz İstanbul'u küresel bir merkez haline getirmeyi başardık.

Dünyada ilk sıralarda yer alacak

Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alan sahip 404 millet bahçesini projelendirdik, bunlardan 11'ini tamamlayarak hizmete sunduk.

En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır.

Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız Millet Bahçesi, dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacak.

İstanbul'un maddi ve manevi zenginliğini hedef alan her saldırıyı da failleriyle birlikte yerin 7 kat dibine gömmek boynumuzun borcudur.

İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduğum zaman bu Ümraniye'nin hali neydi? Bu hale getirdik.

İstanbul'da başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarını 81 ilin tamamına yaydık.

"Hani siz terör örgütüne karşıydınız?"

Hanımlarımızla birlikte 2023 zaferini ilan ediyoruz. Buna hazırız değil mi? Şu güzelim millet bahçesine bak, aman yarabbim. Az önce içinde dolaştık, Ümraniye'ye bu yakışırdı. Tüm emeği geçenleri kutluyorum.

Bugün İstanbul'la birlikte 6 ilimizi kapsayan özel çevre koruma planını da Resmi Gazete'de yayımladık. Aldığımız bu kararla Marmara Denizi'mizi koruma altına alarak sorunları çözüme kavuşturabileceğiz.

Kardeşlerim Gabar'da terörü gömdük. Bay Kemal ve avanesi bunlar terör örgütüyle beraber hareket ettiler onları da gömdük. Terör örgütünün başı cezaevinde, bunlar onlarla beraber. Hani siz terör örgütüne karşıydınız?

İHA ve SİHA'larımızla Libya'da, Azerbaycan'da, Karabağ'da varız, varız da varız. Suriye'de terör örgütüyle mücadele veriyoruz. Bay Kemal Suriye'yle beraber. Bay Kemal sen YPG'yle beraber oldun. Onları da gömeceğiz.

"Sağlıkta bir devrim gerçekleştirdik"

Kardeşlerim şehir hastanelerimiz başta olmak üzere bir devrim gerçekleştirdik mi? 45 günde Sancaktepe'de şehir hastanesi yaptık. Aynı şekilde Avrupa Yakası'nda da yaptık. Biz bu gayretle yola devam ediyoruz.

Yatırım, üretim ve istihdam hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa şaşkın, dünya şaşkın. Bu gidişi görünce şok oldular.

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