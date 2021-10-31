Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden bugün görüşecek

Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, Roma'da başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmeler de yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk gün görüşmelerinde, AB Komisyonu Başkanı Leyen, İtalya Başbakanı Draghi, Hollanda Başbakanı Rutte ve Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile bir araya geldi.

AB Komisyonu Başkanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti.

Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme 30 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile de bir araya geldi. Basına kapalı görüşme, 35 dakika sürdü.

İtalya Başbakanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Draghi arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, iki liderin G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldikleri belirtilerek, "İtalya'nın G20 Dönem Başkanlığı'nın gündemindeki küresel zorluklar ile ikili ortaklıklar ve bunu daha güçlendirme fırsatlarına odaklanıldı. AB-Türkiye ilişkileri, Afgan krizi, Akdeniz’de istikrar ve özellikle Libya içi siyasi süreçteki gelişmeler yapıcı görüş alışverişinin merkezinde yer aldı" denildi.

Hollanda Başbakanı Rutte'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.

Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme, 30 dakika sürdü.

Erdoğan, son görüşmesini ise Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile yaptı.

Biden ile görüşecek

G20 zirvesi için Roma’da bulunan Erdoğan ve Biden başbaşa ikili görüşme gerçekleştirecek .

Beyaz Saray görüşmenin, Türkiye saatiyle 12.10'da yapılacağını açıkladı.

ABD ile F-35 gerilimi, Suriye ve Libya'daki son durum, Washington'un PKK/YPG desteği, iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler görüşmenin başlıca konuları arasında.

Erdoğan, Türkiye'nin taleplerini ve beklentilerini Biden'a anlatacak.