Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'dan polislere iftar ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı.
GÜNDEM 17.04.2021, 11:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Vahdettin Köşkü'nden iftar saatinde Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çengelköy Polis Merkezi'ne geçti.
Erdoğan, Çengelköy'de esnaf tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı iftarda Erdoğan, polislerle orucunu açıp onlarla tek tek sohbet etti.
Öte yandan Erdoğan'ı karşılamaya gelen Süleyman Soylu, iftar öncesinde Çengelköy'de vatandaşları selamladı. Kendisine arabalarını durdurarak sevgi gösteren vatandaşlara el sallayan Soylu, bir sokak köpeğini de sevdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
20°
açık
Namaz Vakti 17 Nisan 2021
|İmsak
|04:22
|Güneş
|05:48
|Öğle
|12:37
|İkindi
|16:18
|Akşam
|19:16
|Yatsı
|20:37
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|33
|71
|2. Fenerbahçe
|33
|66
|3. Galatasaray
|32
|62
|4. Trabzonspor
|33
|58
|5. Alanyaspor
|33
|52
|6. Gaziantep FK
|32
|50
|7. Sivasspor
|33
|50
|8. Hatayspor
|32
|49
|9. Karagümrük
|33
|49
|10. Göztepe
|33
|46
|11. Antalyaspor
|34
|42
|12. Konyaspor
|33
|41
|13. Rizespor
|33
|39
|14. Ankaragücü
|33
|37
|15. Kasımpaşa
|33
|36
|16. Malatyaspor
|32
|34
|17. Kayserispor
|33
|34
|18. Başakşehir
|32
|33
|19. Gençlerbirliği
|33
|31
|20. Erzurumspor
|33
|28
|21. Denizlispor
|32
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|30
|63
|2. Adana Demirspor
|30
|58
|3. Samsunspor
|30
|58
|4. Altay
|30
|54
|5. İstanbulspor
|30
|54
|6. Altınordu
|30
|52
|7. Ankara Keçiörengücü
|30
|49
|8. Ümraniye
|30
|44
|9. Tuzlaspor
|30
|44
|10. Bursaspor
|30
|43
|11. Bandırmaspor
|30
|39
|12. Boluspor
|30
|35
|13. Adanaspor
|30
|34
|14. Balıkesirspor
|30
|32
|15. Menemenspor
|30
|31
|16. Akhisar Bld.Spor
|30
|25
|17. Ankaraspor
|30
|23
|18. Eskişehirspor
|30
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|32
|74
|2. M. United
|31
|63
|3. Leicester City
|31
|56
|4. West Ham
|31
|55
|5. Chelsea
|31
|54
|6. Liverpool
|31
|52
|7. Tottenham
|32
|50
|8. Everton
|31
|49
|9. Arsenal
|31
|45
|10. Leeds United
|31
|45
|11. Aston Villa
|30
|44
|12. Wolverhampton
|31
|38
|13. Crystal Palace
|31
|38
|14. Southampton
|31
|36
|15. Brighton
|31
|33
|16. Burnley
|31
|33
|17. Newcastle
|31
|32
|18. Fulham
|32
|26
|19. West Bromwich
|31
|24
|20. Sheffield United
|31
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|30
|67
|2. Real Madrid
|30
|66
|3. Barcelona
|30
|65
|4. Sevilla
|30
|61
|5. Real Sociedad
|30
|47
|6. Real Betis
|30
|47
|7. Villarreal
|30
|46
|8. Granada
|30
|39
|9. Levante
|30
|38
|10. Celta de Vigo
|30
|37
|11. Athletic Bilbao
|30
|37
|12. Cádiz
|30
|35
|13. Valencia
|30
|34
|14. Osasuna
|30
|34
|15. Getafe
|30
|30
|16. Huesca
|30
|27
|17. Real Valladolid
|30
|27
|18. Elche
|30
|26
|19. Deportivo Alaves
|30
|24
|20. Eibar
|30
|23
Günlük GazetelerTümü