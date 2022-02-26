Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.

"ATEŞKES İLAN EDİLMESİ İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna’nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

ZELENSKİ: UKRAYNA HALKI BUNU ASLA UNUTMAYACAK

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, "Cumhurbaşkanı dostum Sayın Erdoğan'a ve Türk halkına güçlü destekleri için teşekkür ederim. Rusya savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması ve Ukrayna için askeri ve insani destek bugün son derece önemlidir. Ukrayna halkı bunu asla unutmayacak!"