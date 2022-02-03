Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Ziyaretimiz, hassas bir döneme tekabül ediyor. Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum. Sayın devlet başkanı başta olmak üzere Ukraynalı yöneticilerin sağduyulu ve diyalogu öne çıkaran mesajlarını takdirle karşılıyorum. Daha önce de vurguladığım üzere, Türkiye, Karadeniz’den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi bugünkü görüşmelerimizde bir kez daha vurguladık.

Zira Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığıyla hareket ediyoruz. Donbas ihtilafının kontrolü noktasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Özel Gözlem Misyonu’nun rolünü önemsiyoruz. Kuruluşundan bu yana tüm tarafların güvenine mahzar olmuş Türk büyükelçilerce idare edilen misyona desteğimiz tamdır.

Krizin Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde Minsk Anlaşmaları çerçevesinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine samimiyetle inanıyoruz.

Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi her yönüyle ele aldık. Ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik. Az önce imzalanan serbest ticaret anlaşmasının, bizi bu hedefe hızlı bir şekilde taşıyacağına yürekten inanıyorum. Ekonomik işbirliğimizin en önemli sütunlarından birisi Ukrayna’daki yatırımcılarımızdır. Türk şirketlerinin Ukrayna’da altyapı projelerini başarıyla tamamlamaları bizleri gururlandırıyor. Şirketlerimize güveninden ötürü sayın başkana huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum.,

Zelenskiy: İHA’ların Ukrayna’daki üretimi genişleyecek

Savaşı bitirme yolunda, Ukrayna-Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum.

Bugün imzaladığımız anlaşma, BAYKAR Makina İHA’larının Ukrayna’daki üretimini genişletecek.

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