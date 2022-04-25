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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı mensuplarıyla iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı mensuplarıyla bir araya geldiği iftar programında konuştu.

GÜNDEM 25.04.2022, 21:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı mensuplarıyla iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Altyapıdan mevzuata eğitimden vatandaşa bakış açısına uzanan geniş bir yelpazede köklü değişikliklere imza attık.

Yargıda da temel kanunların yenilenmesinden geleneksel mimariye sahip yeni adliye saraylarının inşasına, ulusal yargı ağı kuruluşuna kadar cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarını bu vesile ile gerçekleştirdik.

Anayasa mahkemesi bireysel başvuru imkanı lekelenmeme hakkı alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, kamu denetçiliği kurumu ve istinaf mahkemeleriyle iki dereceli yargılama sistemine geçilmesi de hukuk sistemine kazandırdığımız önemli yeniliklerdir.

Hakimlerimizin savcılarımızın ve yardımcı personelin eğitimi, özlük ve sosyal hakları, bu konuda da tarihi nitelikte düzenlemeler yaptık. Ayrıca yüksek mahkemelerimizi modern, ferah ve her türlü teknolojik imkana sahip hizmet binalarına kavuşturduk.

Böylece ülkemizde adaletin en hızlı, en tarafsız şekilde tecellisinin önünde engel teşkil eden pek çok mazereti ortadan kaldırdık. Adalet sisteminin kalitesinde yaşanan iyileşmelerin, milletimizin yargıya yönelik bakış açısına da müspet olarak yansıdığını gördük.

Son yıllarda karşılaştığımız onca badireye 17-25 Aralık ve 15 Temmuz gibi darbe girişimlerine rağmen yargıya güven giderek yükseliyor.

Adalet teşkilatımız, FETÖ'cü unsurlardan kurtuldukça, yürütmesi, yasaması ve yargısıyla demokrasimiz Allah’a hamdolsun güç kazanıyor.

Hukuk devleti ilkesinde kaydedilen ilerlemeler, devletle vatandaş arasındaki bağları güçlendirme yanında Türkiye’nin ekonomisine, diplomasisine, turizmine, ticaretine ve dışardaki itibarına da olumlu etki ediyor.

Ülkemizi demokrasi ve özgürlüklerle büyütme perspektifimiz çerçevesinde reform irademizi diri tutuyoruz. Türk demokrasisini birinci sınıf bir demokrasi haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kıymetli misafirler, anayasa her ne kadar maddelerden oluşsa da her birinin aynı zamanda bir ruhu vardır. Mevcut anayasamız maalesef ruhunu darbecilerin üflediği bir anayasa metnidir. Süngü tehdidi altında yazılan ve millete dayatılan bu anayasa son 40 senede birçok kez değiştirilmiş pek çok defa revizyona uğramıştır. 1982 anayasası ile ilgili en kapsamlı en köklü değişiklikleri de biz yaptık.

Özellikle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle milli iradeyi zayıflatan antidemokratik girişimlere kapı aralayan, yönetimde çift başlılık sorununa son verdik. Ancak tüm bu revizyonlara rağmen, anayasamıza sirayet etmiş ruhu tamamen ortadan kaldıramadık. Bugün siyasetten akademiye, yargı mensuplarından sivil topluma kadar hemen herkes mevcut anayasanın diliyle, ruhuyla bütünlüğünü yitirmiş bir metin olduğunu kabul ediyor. Değişikliklerle adeta bir yamalı bohçaya dönüşen 1982 anayasasının çözümsüzlük kaynağı olduğu karşılaştığımız her sınamada daha iyi anlaşılıyor. Bu acı gerçeğe gerek devlet sistemimizin işleyişinde, gerekse yargıyla ilgili zaman zaman kamuoyunda yaşanan tartışmalarda hep beraber şahit oluyoruz.

Her tartışmayla birlikte Türkiye’nin demokratik sivil, özgürlükçü bir anayasaya olan ihtiyacını çok daha iyi kavrıyoruz. Ülkemiz doğrudan millet iradesini yansıtan, milletin kültüründen neşet eden, evrensel değerlerden beslenen, özgürlükleri merkeze alan sivil bir anayasaya sahip olmadıkça bu tartışmalar bitmeyecektir. Milletimizin iradesine pranga vuran ve demokrasimize gölge düşüren bu meseleyi çözmek siyaset kurumunun öncelikli görevidir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ülkemizin asırlık meselelerini çözme iradesi gösteren siyaset müessesesinin milletimizi ve yargımızı darbe anayasası kamburundan da muhakkak kurtaracağına inanıyorum. Biliyorsunuz bu anlayışta geçtiğimiz yıl bir çağrı yapmış kendi hazırlıklarımızı da tamamlamıştık ancak muhalefet partilerinin hiçbiri ortaya somut bir anayasa metni koyamadığı için bu gayretimiz şimdilik yarım kaldı. İnşallah 2023 seçimleri sonrası Türkiye, bu meselesini de çözebilecek siyasi vasata kavuşmuş olacaktır. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken iftar soframıza teşriflerimiz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Kuruluşunun 60’ıncı yıldönümünde bir kez daha başkan ve çalışanlarına kadar anayasa mahkemesinin tüm mensuplarına başarılar diliyorum. Yıldönümü etkinlikleri vesilesiyle ülkemize gelen misafirlerimize yine şahsım, milletim adına teşekkür ediyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum kalın sağlıcakla."

#Cumhurbaşkanı Erdoğan #yargı #İftar
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