Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni projelerimizi yatay mimar stratejisiyle hazırlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Depremi'nin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katılmak üzere kente geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutlarını helikopterden inceleyerek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Kardeşlerim 1 yıl önce hüzünlüydük. Dertliydik, zira burada gözyaşı vardı, buralarda binalarımız depremle birlikte yıkılmıştı. Hemen buradaydık. Ve geldiğimizde her tarafın yerle yeksan olduğunu gördük. Sağ olsun, tüm bakan arkadaşlarım, gece demediler, gündüz demediler ve burada kurumlarımızla beraber bir taraftan depremde binaların altında kalan vatandaşlarımızı çıkarmaya gayret ettiler.

Yıkılan binalar yapılır ama giden can geri gelmez. Fakat sizler öyle bir imani tavır ortaya koydunuz ki bize o ortaya koyduğunuz tavırla güç verdiniz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Yardımcım olarak görev yapan Fuat Bey, valimiz bu işin takibini yaptılar, koşturdular. Şu anda gakkoşlara yakışan binalar yapıldı. Bütün mesele okullarıyla, camileriyle, daireleriyle onlara mutlu bir imkan hazırlamak bizim görevimizdir.

Devlet yük değildir, devlet yük alır. olur. Devlet vatandaşının mutluluğuyla mutlu olur. Geçmişte ne demişler devlete devlet baba demişler. Biz de bu anlayışla bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik ve bu yolda devam ediyoruz. Biz sizin hizmetçileriniziz.

Bizler de Cumhur İttifakı olarak bu anlayışla millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Elazığ'a Şehir Hastanesi'ni de yaptık. Eğer bu hastaneler olmasaydı biz o geceyi nasıl atlatırdık. Bütün operasyonlar her şey çok süratli oldu. Bundan sonra yapacağımız daha çok işimiz var.

6 AY İÇİNDE BİTİRECEĞİZ

6 ay içinde geri kalanları da bitireceğiz. Gakkoşlar bizimki bitmedi demeyecek. Bütün konutlar bitmiş olacak.

5 MİLYAR LİRAYI AŞAN YATIRIM

Depremde evlerini kaybedenlere konutlarını teslim etmek için kolları sıvadık. 4774 binanın yıkımı gerçekleşti. Elazığ'da 20 bin Malatya'da 6 bin olmak üzere 26 bin konutun inşasına karar verdik.



Depremden sonraki 6 ayda 2517 konutu hak sahiplerine teslim ettik. 136 derslikli 8 okul inşaatı sürüyor. Malatya'da 1195 konutu hizmete sunduk, bugün Elazığ'da 5 bin 500 konutu daha teslim ederek toplam 8 bin ailemizi yeni evlerine kavuşturduk.

Özellikle köylerimiz için tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan çok özel projeleri hayata geçirdik. 5 milyar lirayı aşan bir yatırımla Elazığ'da yaklaşık 100 bin insanımız için modern, güvenli yepyeni bir şehir inşa etmiş oluyoruz.

ZEHİRLİ SARMAŞIK GİBİ İSTİLA ETMİŞTİR

Depremler, seller, heyelanlar, bütün bunlar afetlerin önüne geçmek elbette insan iradesini aşan hususlardır. Kadim çağlardan beri dünyanın en önemli deprem kuşaklarının üzerinde yer alan ülkede yaşıyoruz. Ülkemizin özellikle Karadeniz tarafı sel ve heyelan felaketlerin sıkça görüldüğü yerlerin başında geliyor. Bugün de sık sık deprem, sellerle karşılaşıyoruz. Bu afetlerin belki önüne geçemeyiz, ama yol açacağı zararları en aza indirebiliriz. Bugün dünyada afetlerin etkilerini en aza indiren pek çok ülke var. Türkiye özellikle Cumhuriyet dönemindeki plansızlık, ihmal, rant hırsların neticesi olarak altyapı kuramamıştır.

Düşük standartlı binalar şehirlerimizi zehirli sarmaşık gibi istila etmiştir. Köylerimizde insanlarımızın evlerinde afetlere karşı donanıma sahip değiliz. Ülkemizin yapı stokununun önemli bölümü depreme dayanıksız olarak inşa edilmiştir. Marmara depreminin ardından bu gerçek tüm çıplaklığıyla kendini göstermiştir.

Geçtiğimiz yılın başında Elazığ, Malatya, Ekim'de de İzmir depremini yaşadık.

Bilim insanları fay hattındaki depremleri inceleyerek yeni depremlere hazırlıklı olmamız hususunda sık sık sürekli bizleri ikaz ediyor. Milyonlarca yapının dönüşümünün öyle kolay olmadığını sanıyorum. Vicdan ve izan sahibi herkes kabul edecektir.



İşin büyüklüğü bizi harekete geçirmekten alıkoymadı. Belirlediğimiz öncelikler çerçevesinde var gücümüzle çalışıyoruz. Depreme dayanıklı yapı inşasında çok önemli gelişme kat ettik.

1,6 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLANDI

Son 8-9 yılda 1,6 milyon konutun dönüşümünü tamamlayarak 6 milyon insanımızın can ve mal güvenliklerini teminat altına aldık. Halen 272 toplu konutun inşası sürüyor. Riskli yapı statüsünde konut ve işyeri sayısı 688 bini geçti.

İSTANBUL İÇİN HEDEF

Bu alanlardaki 677 bin bağımsız birimin tahliye ve yıkım işlemlerini tamamladık. 5 milyon insanımızı ilgilendiren yalnızca kira yardımı, proje ve kamulaştırma giderleri 15,5 milyar lirayı geçti. İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları 10 milyon metrekareyi alana yayılmış bulunuyor. Hedefimiz 1,5 milyon konutu acilen önümüzdeki 5 yılda tamamlamaktır.

İzmir depreminin ardından bu şehirde 5 bin konutun inşaasına hemen başladık. Trabzon Araklı'da 118, Giresun Bulancak 570, Dereli 612 konutun yapımı sürüyor. Devlet ve vatandaş olarak elbirliği içinde ülkemizin önündeki afet tedbirlerine karşı hazırlıklarımızı hızlandıracağız. Rabbimden ülkemizi her türlü felaketten muhafaza eylemesini diliyorum. Bize düşen her türlü tedbiri alıp takdire rıza göstermektir.

DİKEY MİMARİ İNTİHARDIR

Ülkemizin şehirleşme kalitesini yükseltmeyi önemsiyoruz. Artık yeni projelerimizin tamamını yatay mimari stratejisiyle hazırlıyoruz. Elazığ ve Malatya bu yaklaşımla inşa edilmiştir. Bundan dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanıma özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra tüm projeleri aynı anlayışla hayata geçireceğiz. Dikey mimari deprem bölgesinde bizim için bir intihardır.

Türkiye kurduğumuz güçlü demokrasi ve hizmet altyapısı sayesinde bir süredir nice saldırıların, tuzakların, küresel düzeyde yaşanan nice krizlerin üstesinden başarıyla gelmektedir. Terör saldırıları, sınırlarımızın kuşatılma girişimi, ulaslararası alanda köşeye sıkıştırılma gayretlerini bir kenara bırakıyorum. Sadece koronavirüste karşılaştığımız fotoğraf dahi tek başına Türkiye'nin gücü ve kapasitesini göstermeye yeterlidir.

Her bir insanımızın hayat kalitesini yükselttik. Elazığ'a son 18 yılda toplam 16 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Bu çerçevede eğitimde 2 bin 518 adet yeni derslik yaptık Elazığ'a. Yükseköğrenim öğrencilerimiz için yurt binaları inşa ettik. 20 bin seyirci kapasiteli stadyum inşası devam ediyor. İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılışını biraz sonra gerçekleştireceğiz.

Eski Emniyet Müdürlüğü'nün alanına millet bahçesi inşa ettik. Şehir hastanemizle birlikte 37 sağlık tesisi kazandırdık. 7 bin 500 konutu hizmetinize sunduk. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 329 km. ilave ile 362 km.'ye çıkardık. Bu ay içinde Elazığ ve bölgemiz için iki ulaştırma projemizin açılışını gerçekleştirdik.

Bunlardan birisi Kömürhan Köprüsü. Tüneli ve bağlantı yolları. Diğeri de Diyarbakır Ergani Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yolları. Durmak yok, yola devam. İnşaası devam eden Elazığ-Malatya ayrımı Kuşsarayı yolu, Elazığ-Sivrici ayrımı yolunu bu yıl bitiriyoruz. Yapımı süren Elazığ-Harput, Elazığ-Bingöl, Elazığ-Malatya yolunu yakında inşallah tamamlıyoruz.