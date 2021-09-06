Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitimde kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

2021-2022 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni eğitim-öğretim yılının açılış törenini Türkiye'nin en köklü okullarından biri olan Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştiriyoruz.

Kökleri çok daha eskiye uzanan okulumuz Türkiye'ye farklı alanlarda hizmet etmiş pek çok güzide ismin yetişmesine de vesile olmuştur. Güreş ve tekvando başta olmak üzere sporda da göğsümüzü kabartan lisemizi kutluyor eğitim veren eğitmenlerimize teşekkür ediyorum.

Hangi alanda olursa olsun başarı tesadüften öte disiplin, azim ve fedakarlıklarla dolu uzun bir sürecin meyvesidir. Evlatlarımızı yetiştiren öğretmenlerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak siz öğretmenlerimiz şahsında eğitim-öğretim camiamızın tüm çalışanlarına ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Şehit öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum.

"EBA üzerinden gerçekleştirdiğimiz uzaktan eğitimi geride bıraktık"

Önceki sene başlayan ve son 1,5 yıldır tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgını hayatımızdaki herşey gibi eğitimi de olumsuz etkiledi. Salgını kontrol altına almak için her ülke çok sert tedbirlere başvurdu. Biz de virüsün öldürücü etkisinin yüksekliği nedeniyle ihtiyatlı davranmak zorunda kaldık. Azami hassasiyet gösterdik. Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda kimi zaman okullarımızı açarak fakat daha çok EBA üzerinden gerçekleştirdiğimiz uzaktan eğitimi geride bıraktık. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek salgının yoğun seyrettiği dönemde evlatlarımızın eğitimden kopmamalarını temin ettik. 2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık. Eğitim Bilişim Ağı dediğimiz EBA televizyon ve internet platformları ile uzaktan eğitimi yürüttük. TRT EBA ilkokul, TRT EBA ortaokul ve TRT EBA lise ile eğitimi devam ettirdik. EBA canlı dersleri devreye aldık.

"Aşının etkinliği yüz yüze eğitim için bizi daha çok cesaretlendirdi"

Türkiye'deki tüm cep telefonu abonelerine aylık 8 gb kadar EBA'ya erişim sağladık. Özellikle aşının etkinliğine dair bilimsel verilerin açıklanması. Yüz yüze eğitim için bizi daha çok cesaretlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız okullarda alınması gereken önlemleri birlikte belirlediler.

"Aşılamada toplam doz sayısı 100 milyon sınırına doğru gidiyor"

Yine bu süreçte farklı kaynaklardan aşı teminine öncelik vererek. Vatandaşlarına yaygın aşı imkanı sağlayan ülkelerin ilk sıralarında yer aldık. Gönüllülük esasıyla devam ettiğimiz aşılamada toplam doz sayısı 100 milyon sınırına doğru gidiyor. Halen birçok ülkenin kitlesel aşılamada ciddi sorunlarla karşılaştığını göz önüne aldığımızda bu tablo ülkemiz adına önemli başarıdır.

"Salgına karşı en etkili silahımız olan aşıyı da değerlendirmemiz şarttır"

Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız. Tüm velilerimizin ve çocuklarımızın özellikle müsterih olmasını istiyorum. Sırası gelmiş tüm vatandaşlarımı, en başta da eğitim camiamızı ve velilerimizi aşılarını olmaya davet ediyorum. Zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz. Salgına karşı en etkili silahımız olan aşıyı da değerlendirmemiz şarttır.

Aşıyla ilgili özellikle sosyal medya mecralarından yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmesin. Bugün uzun bir aranın ardından yeniden okullarına kavuşan evlatlarımız Türkiye'nin geleceğidir.

Eğitime harcanan her bir kuruşu ülkenin geleceğine yapılmış en önemli yatırım olarak görüyoruz.

2002 yılından bu yana toplam 700 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik.

"İmam hatip okullarını ve meslek liselerini diğer okullarımızla eşit hale getirdik"

Meslek liselerimiz 28 Şubat öncesi sahip olduğu cazibesine yeniden kavuşuyor. 28 Şubat zihniyetinin sırf imam hatiplerin önünü kesmek amacıyla eğitim sistemimizde açtığı bu derin yarayı, bir an önce tamamen kapatmamız gerekiyor. Yıllarca ötelenen, haksızlığa ve hukuksuzluğa maruz kalan imam hatip okullarını ve meslek liselerini diğer okullarımızla eşit hale getirdik.

Türkiye'nin 2023 hedefleriyle 2071 vizyonuna ulaşmasında mesleki eğitimin kritik rolünün farkındayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki programda yaptığı konuşmanın ardından öğrencilerle birlikte yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zilini çaldı.