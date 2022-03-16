Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı görüşmede Erdoğan, kalıcı ateşkesin önemini bir kez daha vurguladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.
Erdoğan kalıcı ateşkesin önemini vurguladı
Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisi için diplomasi kulvarında yoğun bir gayret gösterdiklerini belirterek, süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını, savaşın devamının kimseye faydası olmadığını ifade etti.
"Zelenskiy ile Putin'i bir araya getirme çabamız sürecek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bir araya getirmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini dile getirdi.
Gerek Ukrayna topraklarındaki gerek komşu ülkelerdeki Ukraynalılara insani yardım ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin önemine işaret etti.
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