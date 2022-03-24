Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zelenskiy, Türkiye’nin ara buluculuğunu bizzat istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Genel sektereri zor dönemdeki çalışmaları için tebrik ediyorum."

"Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusundaki kararımızı belirttim."

"Nihai çözümün Rusya ve Ukrayna ile uluslararası kamuoyunun kabul edeceği muteber bir formüle dayanması gerektiğini düşünüyoruz."

"Bu süreçte Türkiye, gerek coğrafi konumu gerekse NATO müttefiki olarak özel ve istisnai bir yerde duruyor."

"Savaşın sona ermesi için iki ülkeyle de yoğun temas halindeyiz. Taraflar arasındaki müzakereleri yakından takip ediyoruz. Müzakere sürecini kolaylaştırmak için birçok adım attık."

"Türkiye olarak ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdüreceğiz. Savaşın başından itibaren Montrö Sözleşmesi’nin ülkemize sağladığı yetkileri Karadeniz’de gerilimi düşürmek amacıyla kullanıyoruz. İnsani yardım konusunda üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. AFAD, Kızılay ve STK'lar sahada özveri ile çalışıyor."

"Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkes kapısına gelen mültecileri desteklemeli, sıkıntılarının hafifletilmesi için elini taşın altına koymalıdır."

"Zirvede alınan kararlar caydırıcı"

"Güvenliğin bölünmezliği ilkesine özellikle dikkat çektim."

"Türkiye, ittifak dayanışmasını esas alarak NATO’nun caydırıcılık ve savunma tedbirlerine katkıyı sürdürecek. Müttefiklerimizden aynı dayanışmayı bekliyoruz."

"Savunma sanayiimiz engellenmemeli"

"Savunma sanayimizin önüne bizzat bazı müttefiklerimiz tarafından konan kısıtlamaların artık kaldırılması ortak menfaatimizedir."

"Türk savunma sanayi ürünlerinin başarıları ortadayken bu alanda karşılaştığımız engellemelerin hiçbir makul gerekçesi olamaz."

"Müttefikler arasında gizli-açık ambargoların bırakın uygulanmasını, gündeme dahi gelmemesi gerekir. Bu konudaki beklentilerimizi liderlerle paylaştım."

"Geldiğimiz noktada başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere küresel güvenlik mimarisinin ciddi bir reforma tabi tutulması kaçınılmazdır."

"Amaç barış atmosferi oluşturmak"

"İki lideri bir araya getirmeye çalışıyoruz."Putin ve Zelenskiy ile görüşmelerimizi devam ettireceğiz, gayretimiz iki lideri bir araya getirmek suretiyle özellikle bir barış atmosferini oluşturmak.

"Zelenskiy, referandum önererek akıllıca bir liderlik gösterdi."

"Zelenskiy, Türkiye'nin ara buluculğunu bizzat istiyor. Her zaman barış politikasını takip ettik, barış için çalışacağız."