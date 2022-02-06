Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suç teşkil eden paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı

Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan adına sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Bazı paylaşımlarda suç teşkil eden sözler de yer alınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a provokatif ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Pınar Ö.'nün yakalanması için çalışma yürüttü.

Adresi belirlenen Pınar Ö., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla Bağcılar'da yakalandı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Pınar Ö.'nün, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"05.02.2022 günü, sosyal paylaşım sitelerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik provokatif ve Hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Pınar Ö. isimli şahıs ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Nöbetçi Savcısı ile yapılan görüşmede şahsın gözaltına alınması, ifadesinin akabinde savcılık makamında hazır edilmesi talimatları alınmıştır.Konu ile ilgili olarak şüpheli şahsın Bağcılar güneşlideki ikamet adresine gidilerek gözaltına alındı."