Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Dönem Başkanı Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Konsey Başkanı Charles Michel ile üçlü toplantı yapacak.

Video konferans yöntemiyle yapılacak Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi bugün saat 14.00'te gerçekleşecek.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulunacak.