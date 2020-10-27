Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, Wilders'in Erdoğan'ı hedef alan sözleriyle hakaret suçunu işlediği belirtildi.

Dilekçede söz konusu suçun cumhurbaşkanına yönelik olması nedeniyle ilgili yasa gereği Türk kanunlarının geçerli olacağı hükmü hatırlatıldı.

Anayasa'nın 104. Maddesi'ne göre, cumhurbaşkanının, devletin başı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil ettiği hatırlatılan suç duyurusu dilekçesinde, cumhurbaşkanının bu istisnai konumunun, onun kişiliğinin görev ve sıfatıyla kaynaşmış olarak algılanmasını beraberinde getirdiği ifade edildi. Bu nedenle makama yönelmeyip kişiliğine karşı işlenmiş de olsa cumhurbaşkanına hakaret suçunun kişilere karşı suçlar içinde görünmemesi gerektiği vurgulandı.

"Düşünce ve ifade hürriyeti olamaz"

Söz konusu suça ilişkin yüksek mahkemenin içtihatlarına değinilen dilekçede, şüpheli Wilders'in sosyal medya paylaşımlarının düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığının altı çizildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki (AİHS) "düşünce özgürlüğü" tanımı da dilekçede şöyle anlatıldı:

"İfade özgürlüğü, sınırsız bir hak niteliği taşımamakta olup, sözleşmenin 10. Maddesi'nin 2'nci fıkrasında belirtilen amaçlarla sınırlandırılabilecektir. Bu durum, ifade özgürlüğünün mutlak bir hak niteliğini taşımadığını ve sayılan durumların varlığı halinde hakka müdahale imkanı verdiğini göstermektedir. Demokratik toplumdaki önemine rağmen ifade özgürlüğü mutlak nitelikte olmayıp bazı sınırlandırmalara tabiidir."

Başkalarının şöhret ve haklarının korunması, özel hayata saygı hakkının da ifade özgürlüğünü sınırlandırılmasında meşru amaçlardan biri olarak hem AİHS hem de Anayasa tarafından kabul edildiği aktarıldı.

Rencide edici ifadeler kullandı

Wilders'in seçilmiş ilk Cumhurbaşkanını hedef alarak yazdığı yazıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici ifadeler kullandığı, kişiliği, saygınlığı ve itibarını hedef alarak atılı suçu alenen işlediği belirtildi.