Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına İYİ Parti’den yanıt!

Ağıralioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu;

“AK Parti’nin davetini şöyle algıladık. Memlekette bu kadar gücü kuvveti olmasına rağmen, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de oylatıp ümidi kendi lehine kullanma fırsatını da eline geçirmiş olmasına rağmen memleketi toparlayamamışsanız, memlekete, milletinize vaat ettiğiniz Türkiye hayalini gerçekleştiremezsiniz, size muhalefetten katılacak insanların size vereceği hiçbir kuvvet bu sözleri gerçekleştirmenizi sağlamaz. Dolayısıyla biz İYİ Parti olarak bu siyasi hesaba ortak olmayacağız”

“İYİ Parti olarak bir tek teklifimiz var” diyen Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“CUMHUR İTTİFAKI İÇİNE GİRMEYİZ”

Esas kast ettiğimiz şey Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamada, memleketi, milleti dertleriyle beraber daha büyük çıkmazlara sokacağına dair bir öngörümüz vardır.

Buradan dönerlerse iyileştirilmiş parlamenter demokrasi çerçevesinde bir düzelmeye katkı sağlayacağımızı söyledik defalarca. Cumhur İttifakı içine girmeyiz.

Bu sistemin milletin dertlerine derman olamayacağı 2 yıllık karnesinden görüldü.