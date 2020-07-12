Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, "Bu bizim iç meselemizdir, diğer ülkelere ancak alınan karara saygı göstermek düşer" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kriter dergisinde gündemi değerlendirdi.
"Ayasofya bizim iç meselemizdir"
Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili "Dava sürecinde içerden ve yurtdışından çıkan çatlak seslerin ise hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur" diyen Erdoğan şöyle konuştu:
"Burası, Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fethettiğinde ilk cuma namazını kıldığı ve fethin sembolü olarak camiye dönüştürdüğü bir mekândır. Bu yüzden toplum hafızamızdaki yeri vazgeçilmezdir. 1934’te Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesi, milletimizin içini acıtan bir karardı. Ayasofya’nın tekrar asli hüviyetine kavuşturulması gerekiyordu. Danıştay, yapılan başvuru sonucu nihai kararı verdi. Danıştay’ın kararını hukuk devleti adına, maşeri vicdanı rahatlatma adına müspet bir adım olarak görüyoruz. Dava sürecinde içerden ve yurtdışından çıkan çatlak seslerin ise hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Ayasofya’nın statüsüyle ilgili nihai karar mercii başkaları değil Türk Milleti’dir. Bu, bizim iç meselemizdir. Diğer ülkelere de ancak alınan karara saygı göstermek düşer."
"Toplu mezarların hesabı, darbecilerden muhakkak sorulmalıdır"
Libya'daki siyasi krizi de değerlendiren Erdoğan, darbeci Hafter ve destekçilerinin işgal planının tutmadığnı söyledi.
Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatı hatırlatan Erdoğan şöyle devam etti:
"Bu iki muhtıra ile ülkemiz, Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerini garantiye almış, aynı zamanda da Libyalı kardeşlerine sahip çıkmıştır. Ayrıca Libya’ya sağlıktan ulaşım altyapısında kadar her alanda destek oluyoruz.
Libya’nın bir an önce istikrara kavuşması sadece Libya halkının değil, tüm bölgenin çıkarınadır. Bu ülkenin siyasi ve ekonomik açıdan güçlenmesi hem Kuzey Afrika’yı hem de Avrupa’yı rahatlatacaktır. Uluslararası toplum meşru hükümeti destekleyerek artık tercihini yapmalı, savaş suçu işleyen darbecileri durdurmalıdır. Libya’yı kan gölüne çeviren lejyonerler bir önce bu ülkeden çıkarılmalıdır. Terhune ve daha birçok şehirde ortaya çıkan toplu mezarların hesabı, darbecilerden muhakkak sorulmalıdır."
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