Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Erdoğan, "Her şeyden önce YPG bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG de odur. Dolayısıyla ABD'nin bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil" dedi.

Her şeyden önce YPG bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG de odur. Dolayısıyla ABD'nin bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil. Zaten ABD malesef son dönemlerde gelen yönetimlerin hepsi PKK terör örgütüne karşı veya Suriye'nin kuzeyindeki tüm yapılanmalara karşı her türlü maddi destekleri vermiştir. Tırlarla oralara araç gereç mühimmat sevk etmiştir. Bunları bütün gelen tüm yönetimlere söylememize rağmen bunlar dinlenmemiş ve bu süreç aynen devam etmiştir.

Rusya Ukrayna krizindeki son duruma ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

Gerek sayın Putin ile gerek sayın Zelenskiy ile görüşmelerimde bu işi bir an önce durdurma noktasında telkinlerimiz olmuştur. Bundan sonra da aynı telkinlerimiz devam edecektir. Savaşların bir defa tasvibi mümkün değildir. Savaşın iyisi olmaz. Burada bunca insanlar ölüyor, işin maddi manevi zararı ortada. Bundan sonraki görüşmelerimizde de bunları kendilerine telkin edeceğiz.