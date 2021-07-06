Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da düzenlenen İlbank ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması İmza Töreni'ne katıldı
GÜNDEM 06.07.2021, 15:46 06.07.2021, 15:55
"(Suriyeli sığınmacılara yönelik destekler) Bizim götürdüğümüz her bir kuruş, her bir TL ve her bir hizmet onlara su olarak gider, ekmek olarak gider, AŞ olarak gider, iş olarak gider. ve onların yerelde uyum sürecine katkı olarak gider"
"İnsani anlamda bizim sorumluluğumuzun yerine getirilmesiyle alakalı doğrudan onlara dokunmamız olarak gider. Bu dokunmanın geciktiği her dakika her saat ve her gün ve hele hele üç yıl çok geç kalınmış bir süreyi ifade eder"
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