Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AB'ye eleştiri: Akdeniz ve Ege'deki dramlara asla dediğine şahit olmadık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Polis Genel Müdürlüğü Araç ve Malzeme Hibe Töreni'nde konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner ve bakanlarla görüşme ve istişareler gerçekleştirdiklerini belirten Oktay, bunun yanı sıra yapımını destekledikleri Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile KKTC'nin tüm bölgelerinde devam eden kara yolu çalışmalarını yerinde incelediklerini söyledi.

"KKTC'li vatandaşların sorunlarını dinledik, çözüm üretmeye çalıştık"

Bafra ve Yenierenköy'de ziyaret ettikleri KKTC'li vatandaşların sorunlarını dinlediklerini ve bunlara çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Oktay, Maraş bölgesinde restorasyon çalışmaları yeni tamamlanan Bilal Ağa Mescidi'ni ziyaret ettiklerini ve çevrede incelemelerde bulunduklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl kasım ayındaki ziyareti sırasında KKTC makamlarınca talep edilen araç ve teçhizatın, KKTC Polis Teşkilatına teslimini gerçekleştirmek üzere ülkeye geldiklerini aktaran Oktay, Kıbrıs Türk halkının hayatını güven ve refah içinde sürdürmesinin kendileri için vazgeçilmez olduğunu kaydetti.

"Aşı desteğimiz sürecek"

Ekonomik ve kalkınma iş birliğimiz çerçevesinde, KKTC'nin hayat damarlarını oluşturan sektörlere ayrı ayrı eğildiklerini belirten Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk halkının refah seviyesinin yükselmesi için üzerlerine düşen ne varsa yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin KKTC'ye yaptığı yatırımlara değinen Oktay, bugüne kadar ülkeye 340 bin COVID-19 aşısı gönderdiklerini ve son KKTC vatandaşı aşısını yaptırana kadar bu desteğin süreceğini söyledi.

Gençlik ve spor alanında bugüne kadar yapılan yatırımlara ilaveten yeni destekler de vereceklerini kaydeden Oktay, yeni başlattıkları çalışma kapsamında KKTC'li gençlerin çok yakın zamanda spor sahaları ve tesislerine kavuşacaklarının müjdesini verdi.

"Karşımızda gözü, kulağı, aklı izanı kapalı bir güruh var"

Kıbrıs Türkü'nü iki devletli çözüm yolundaki haklı davasında bir gün bile yalnız bırakmayacaklarını, uluslararası topluma hakkaniyeti haykırarak yine dayanışma içinde olacaklarını belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Anavatan ve garantör ülke olarak, Kıbrıs Türk tarafının çözüm vizyonuna ve önerisine desteğimiz tamdır. Ülkemiz, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını kendi hak ve çıkarlarından ayrı tutmamaktadır. Bu yönde sergilediğimiz kararlı duruştan taviz vermeyeceğiz. Biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile fikir birliği içinde, Kıbrıs'ta iki tarafın da rızasını çözüme yansıtmak için gayret verirken karşımızda her zamanki gibi gözü, kulağı, aklı izanı kapalı bir güruh var. Demokrasinin, katılımcılığın beşiği olduğunu iddia edenler, konu Kıbrıs Türk halkına gelince orta çağda yaşadıkları karanlığa geri dönüyorlar."

"Sayın Cumhurbaşkanımız, vicdanların, mazlumların sesidir"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "AB, iki devletli çözüm yönünde hiçbir şeyi asla ve asla kabul etmeyecek" şeklindeki açıklamasını anımsatan Oktay, şöyle konuştu:

"Biz Avrupa Birliğinin, bugüne kadar haksızlığa, eşitsizliğe, Akdeniz'de, Ege'de yaşanan dramlara, insani krizlere 'asla ve asla' dediğine şahit olmadık. Avrupa'nın her bir köşesinde artan İslam karşıtlığına, Avrupa'da yaşayan Türklere uygulanan ayrımcılıklara ya da sığınmacı çocukların kaybolmasına 'asla' dediklerini hiç duymadık. Konu Kıbrıs Türk halkının eşit haklarına, hakkaniyete ve egemenliğine gelince çok rahat ve kesin konuşabiliyorlar. Hatta daha ileri gidip Sayın Cumhurbaşkanımıza '20 Temmuz ziyaretinde daha yumuşak mesajlar verebilmesi anlamına gelebilecek temennide bulunma cesaretini kendilerinde görebiliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız, vicdanların, mazlumların sesidir ve hiçbir zaman beklentilere, temennilere, yönlendirmelere göre konuşmaz, konuşmadı. Hakkın ve haklının yanında dimdik durdu, bugün de durur, yarın da duracaktır."

Uluslararası toplumun tüm paydaşlarına seslendiğini belirten Oktay, Kıbrıs konusunda asla, "asla" dememelerini, Ada'da tarihsel gerçekler ve reel politikanın ortada olduğunu vurguladı.

Kendilerinin çözüm konusundaki çizgilerinin net olduğunu vurgulayan Oktay, bundan sonra yeni bir müzakere süreci olacaksa bunun iki toplum arasında değil, ancak eşit, egemen ve bağımsız iki devlet arasında olabileceğini söyledi.

Oktay, egemen ve bağımsız KKTC'nin kendi toprağı olan, üzerinde tam yetki ve kontrole sahip olduğu Maraş'a yönelik kararlı politikalarını desteklediklerini ifade etti.

"Cumhurbaşkanımız 20 Temmuz'da Kıbrıs'a ziyaret gerçekleştirecek"

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümünün yaklaştığını anımsatan Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kurban Bayramı'nın birinci gününde, 20 Temmuz'da Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere Kıbrıs'a ziyaret gerçekleştireceğini hatırlattı.

Bu ziyaretin birlik ve beraberliği daha da güçlendireceğini, Türkiye ile KKTC arasındaki dayanışma ruhunu bir kez daha perçinleyeceğini belirten Oktay, "Milli davamıza olan inancımızla, Kıbrıs Türkü'nün geleceğe güvenle bakarak barış, huzur ve refah içinde yaşamaya devam etmesi için çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.