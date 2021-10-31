Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'ye rahmet diledi.
GÜNDEM 31.10.2021, 19:06
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi için taziye mesajı yayımladı.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
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