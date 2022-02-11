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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Elektrik firmalarıyla görüşme Kabine'nin gündeminde olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, elektrik firmalarıyla görüşmenin ayrıntılarının ilk kabine toplantısında değerlendirileceğini söyledi. "Cumhurbaşkanımızın duruşu nettir ve hep milletimizin yanındadır" dedi.

GÜNDEM 11.02.2022, 15:54
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Elektrik firmalarıyla görüşme Kabine'nin gündeminde olacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Anadolu Yayıncılar Derneğince düzenlenen "Anadolu Soruyor" programına katılan Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın COVID-19 testinin negatif çıktığını ve çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Yerli aşı çalışmaları ve TURKOVAC'a ilişkin soru üzerine Oktay, COVID-19 sürecinin dünyadaki dengeleri sarstığını ve Türkiye'nin bu süreci sağlıklı şekilde geçirdiğini aktardı.

Oktay, salgının başından itibaren sağlık, ekonomi ve tedarik zinciri açısından her türlü tedbiri alan Türkiye'nin, güçlü bir sağlık alt yapısı olduğunu kaydetti.

Kovid-19'la mücadelede aşının stratejik bir konum kazandığını belirten Oktay, "Türkiye olarak diğer sektörlerde yaptığımızı sağlık sektöründe de yapmak istiyorduk. Yani orada da bir yerlileşme ve millileşme hareketlerine ivme kazandırmak istiyorduk. Bu salgın bize bu fırsatı oluşturdu." dedi.

Aşı çalışmalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net bir iradesi olduğunu vurgulayan Oktay, belirli bir noktaya gelen firma ve hocalarla görüşüldüğünü anlattı.

Oktay, aşı çalışmalarında 7-8 firmanın öne çıktığını aktararak, "Bunlardan bir tanesi Erciyes Üniversitesindeki Aykut Hoca'mızın aşısı, o yolu geçti. Preklinik dediğimiz önceki aşama var. Klinik aşaması ve insan üzerindeki deneyler, FAZ-1-2-3 diye ifade edilen. Acil kullanım onayını aldı. Bugün 81 ilimizde insanlarımız bunu kullanıyor. Dünyadaki ilk 9 ülkeden biri konumuna geldik." diye konuştu.

TURKOVAC ile ilgili bütün çalışma sonuçlarının etkili ve güvenilir olduğunu ifade eden Oktay, "Uluslararası standartlarla tüm kurullardan onaylarını alarak geçmiş, şeffaf bir yapıda ve veriler de tüm dünya ile paylaşılmış." dedi.

"Başarılı olma şansları yok zaten"

Aşı çalışmaları sürecinde yaşanan bazı olumsuzluklara da değinen Oktay, şöyle devam etti:

"Türk Tabipleri Birliği gibi, bizler yerlilik ve millilikle uğraşırken hep böyle dışarıya karşı kompleksi olan, aşağılık kompleksi olan yapılar vardır. Kendine ve kendi insanına özgüveni olmayan, kendisinin herhangi bir şeyi başarabileceğini düşünmeyen, çok geçmişte kalan yapılar vardır. Oranın karanlığında boğulur.

Biz 2023'te aya sert inişi planlarken, o hala geçmişteki o karanlıkla, hani Anadolu'daki tabirle debelenir. Bu tür yapılar, ne yazık ki millileşme hamlemiz, kendi insanımızın, hocalarımızın ürünü olan bir aşıyı, muhalefetin oradan da farklı destekleri alarak, bunu negatif şekilde bir propagandaya dönüştürme faaliyetlerine giriştiler. Burada başarılı olma şansları yok zaten. Kim ne derse desin gerçeğin üstü kapatılamaz."

COVID-19 ile mücadelede iki aşı çalışmasının da sürdüğünü belirten Oktay, "Birisi ODTÜ, diğeri Bilkent'ten iki hocamızın yaptığı bir çalışma. O da farklı bir kategoride devam ediyor, son aşamaya başlamak üzere. O da başlarsa ikinci aşımız gelecek. Bir üçüncü aşımız var, o da insan deneylerine geçmiş durumda. Yani burada önemli olan şu, Türkiye kendisinde olmayan bir kabiliyeti kazanmış durumda şu anda. Stratejik olarak Türkiye bu alanda varız diyor." diye konuştu.

"Bu yılın sonu itibarıyla tesisler tamamlanmış olacak"

Savunma sanayindeki yüzde 15-20'lik yerlilikten, yüzde 70-80'lere gelindiğini söyleyen Oktay, bu sonuca kısa sürede ulaşıldığını belirtti.

Oktay, elde edilen teknolojiyle yeni alanlara, çalışmalara başlandığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TOGG bir ortak girişim sermayesi olarak kuruldu. Yerli ve milli bir şirket olarak Türkiye'de elde etmiş olduğumuz her türlü otonom sistemlerle ilgili tecrübenin aktarıldığı bir yapı. Sadece bir araç imalatı değil, bir otomobil değil aslında bizim şu andaki yaptığımız elektrikli araç." dedi.

Dünyanın normal otomobillerle ve elektrikli araçlarla ilgili yeni bir kırılımı yaşamak üzere olduğunu ifade eden Oktay, şu bilgileri aktardı:

"Türkiye tam doğru zamanda yeni bir segmente giriyor elektrikli araçlarda. Aynı zamanda aslında bu bir akıllı cihaz, cep telefonu gibi düşünün sürekli güncellenen. Sürekli gelişiyor. Kısmet olursa da bu yılın sonu itibarıyla tesisler tamamlanmış olacak. Bildiğim kadarıyla boyahanesinin yapım aşaması başladı. Kısmet olursa yılın ikinci yarısında tesisleri bitirmiş olacağız. Artık araç imalatında yıl sonu itibarıyla üretim bandı tamamlanmış olacak. İlk aracımız da üretim bandından çıkmış olacak. 2023'ün ilk çeyreğinde de inşallah satışa sunulmuş olacak."

TOGG'un bilişim sistemleri, otonom sistemleri ve yan sanayinin lokomotifliğini yapacağını belirten Oktay, "3-5 yıl içerisinde nasıl bir ivmelenme, kalkınma sağlandığını hep birlikte göreceğiz." dedi.

#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay #Kabine Toplantısı #Elektrik firması
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