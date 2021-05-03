Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sanayimizin çarklarının çok hızlı bir şekilde dönmesi için desteklerimizi sürdürüyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Muhalefetin kulak kabarttığı kaynaklar biliyorsunuz daha iki gün önce bir istatistiği açıkladılar. Orada da G20 ülkeleri arasında çalışanına en fazla nakit desteği sağlayan ülke olarak lider Türkiye." dedi.

GÜNDEM 03.05.2021, 11:38 03.05.2021, 12:50
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sanayimizin çarklarının çok hızlı bir şekilde dönmesi için desteklerimizi sürdürüyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Sanayi Odası (ASO) 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren SOM AŞ'de sahur programına katılarak, fabrika işçileriyle bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO 2. OSB Başkanı Seyit Ardıç, SOM Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Ergün ve SOM Genel Müdürü Levent Ergün'ün de eşlik ettiği Oktay, tesisleri gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Türkiye "tam kapanma" kararıyla Kovid-19 ile mücadele ederken diğer taraftan sanayinin tüm çarklarının döndüğünü ifade eden Oktay, "Burada da gördünüz, işçilerimiz, mühendislerimiz, tüm makinelerimiz, işverenimiz, herkes günün 24 saatinde ayakta, çalışıyor." dedi.

Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve ASO Başkanı Özdebir ile sahuru 2. OSB'de yaparak, burada çalışanların dertlerini dinlemeyi istediklerini, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle de işçilerle bir ve beraber olmayı dilediklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kabine olarak çalışan ve üreten kesimin tüm sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini ve sorunları birlikte çözmeye çalıştıklarını, bunun göstergesi olarak da bu gece burada bulunduklarını dile getiren Oktay, ramazan ayının 20 gününün geride kaldığını, bayrama da tam kapanmanın etkisiyle salgını geride bırakmış olarak girmeyi temenni ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin Kovid-19 salgınına karşı dünyada en etkin mücadeleyi yürüten ülkelerinden biri olduğunu ve bu mücadeleyi yürütürken de çalışanlara ve işçilere destek verdiğini anlatan Oktay, tüm alanlarda yaklaşık 600 milyar liraya yakın bir destek sağlandığını vurguladı. Oktay, şunları kaydetti:

"Bunu biz Türkiye'de söylediğimiz zaman belki kimse buna kulak kabartmayabilir ama özellikle muhalefetin kulak kabarttığı kaynaklar biliyorsunuz daha iki gün önce bir istatistiği açıkladılar. Orada da G20 ülkeleri arasında çalışanına en fazla nakit desteği sağlayan ülke olarak lider Türkiye. Biz bunu kabine olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hamdolsun başardık ve bundan sonra da başarmaya devam edeceğiz. Kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere ve bu sıkıntılı dönemde çalışanlarımızın iş akitlerinin feshinin önlenmesi yine başta olmak üzere, asgari ücret destekleri başta olmak üzere her türlü desteği ile birlikte gerek işsizlik ödeneğinden gerek diğer tüm kaynakları seferber ederek çalışanımızın yanında olduk. Biz bugün de yine tüm ekip olarak yine işçilerimize, mühendislerimize, emek veren tüm kardeşlerimize ve işverenimize, 'Biriz, beraberiz, dayanışma içerisindeyiz, birlik ve beraberlikle bu sıkıntıların tamamının üzerinden aşacağız' demek üzere buradayız. Hamdolsun moralini de motivasyonunu da çalışanlarımızın oldukça yüksek buldum."

"Yıl sonu itibarıyla inşallah ihracat rekorumuzu birlikte kutluyor olacağız"

Ziyaret ettikleri tesislerde otomotiv sektörü için bağlantı elemanları üretildiği bilgisini veren, sadece Türkiye'deki sektör için değil aralarında Volkswagen, Tesla ve Ford'un da bulunduğu birçok marka için üretim yapıldığını dile getiren Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sadece bağlantı elemanlarını değil, bağlantı elemanlarının yapımında kullanılan makineleri da üreten bir işletmemiz burası ve onunla ilgili de hemen yeni bir tesis açılmış durumda ve kendilerinden öğrendiğimiz şey de bizi daha da mutlu etti, neredeyse artık taleplere yetişemiyoruz. Yani bu da yeni yatırımların habercisi Türkiye'de. Son özellikle birinci çeyrekte, son ihracat rakamlarımıza da baktığımızda hamdolsun 50 milyarı aşmış durumdayız. Eğer bu böyle giderse ki bu motivasyonu çok net bir şekilde gördük sanayimizde, ihracatçımızda da aynı motivasyonu gördük. Yıl sonu itibarıyla inşallah bambaşka bir şeyi birlikte kutluyor olacağız, ihracat rekorumuzu. Onun için üreten bir Türkiye şart."

"Sanayimizin çarklarının çok hızlı bir şekilde dönmesi için desteklerimizi sürdürüyoruz"

Oktay, hizmet sektöründeki sıkıntıları farkında olduklarını, bu sıkıntıların da Kovid-19 nedeniyle bütün dünyadaki kapanmadan kaynaklandığını belirterek, "Sanayimizin çarklarının çok hızlı bir şekilde dönmesi için de sonuna kadar desteklerimizi sürdürüyoruz, bundan sonra da sürdüreceğiz. Esnafımızın da yine aynı şekilde yanında olacağız ve oluyoruz. Sıkıntıda olan ailelerimizin de yine yanında olacağız, oluyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını hatırlatarak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla 2 milyonun üzerinde aileye 1100'er liralık destek verileceğini ifade eden Oktay, işçiler, çalışanlar, işverenler, esnaf ve hizmet sektörü için de kredi desteklerinden, prim borçlarının ertelenmesine kadar her türlü katkıyı vermeye devam edeceklerini aktardı.

Oktay, tesislerde gördükleri manzaradan son derece mutlu olduklarını söyleyerek, "Kapasite artışı ile ilgili çalışmalara şahit olduk. ASO Başkanı'mızın yine verdiği bilgilerde hamdolsun Ankara'mızla ilgili de son derece böyle gurur verici gelişmelerde inşallah yine birlikte yaşıyor olacağız. Tüm Türkiye'de olduğu gibi." diye konuştu.

Bu başarıda emeği olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ASO Başkanı Özdebir ve işletme sahipleri ile çalışanlarına teşekkür ederek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Oktay, "İnşallah daha nice yıllara, salgını da aşmış bir şekilde, nice rekorları birlikte kırmaya." dedi.

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